Volvió la polémica por una decisión del Ratón Pérez: la carta a una niña que hizo estallar las redes

Una vieja polémica resurgió en redes sociales, vinculada a una carta que dejó el Ratón Pérez a una niña de España, llamada Elisa, quien perdió uno de sus dientes de leche y esperaba que el personaje ficticio le deje dinero a cambio.

En la nota dejada por el Ratón Pérez, se le advierte a Elisa que no tuvo una buena higiene bucal por lo que, como castigo, no se le puede dejar un premio económico como se acostumbra.

«Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas (comida), de espagueti y cereales. En esta ocasión no será posible realizar el pago» cita la nota con firma del Ratón Pérez.

Si bien se entiende que entonces la familia de Elisa buscaba fomentar los buenos hábitos de salud y limpieza en la niña, el método fue duramente cuestionado en redes cuando se viralizó nuevamente, a pesar de tratarse de un hecho que se registró en 2021.

«Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental. Espero volver pronto Elisa. ¡Cuidate! Atentamente, el Ratón Pérez” concluye el mensaje escrito.

Cuál es la leyenda del Ratón Pérez

El Ratón Pérez es un conocido personaje popular, que viene de las antiguas monarquías europeas y se encarga de recolectar los dientes de leche de los niños que los cambian alrededor del mundo.

Se dice que el animalito visita las habitaciones de los nenes para llevarse sus piezas dentales y dejarles, a cambio, algunas monedas para su ahorro.

El objetivo del Ratón Pérez es acompañar a los más chicos en esta etapa de crecimiento, que suele generar temor entre los niños por los cambios que implica para el cuerpo infantil el inicio de una nueva etapa de la vida.