Vuelve MasterChef Celebrity a Telefe: todos los detalles de la nueva temporada

MasterChef Celebrity regresa en una nueva edición a partir del próximo lunes 13 de octubre a las 22 horas por Telefe. Con la conducción de Wanda Nara, más de 20 celebridades se enfrentarán a las críticas del jurado, de la mano de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Los detalles.

Vuelve MasterChef Celebrity a Telefe: los detalles de la nueva temporada

Vuelve MasterChef Celebrity y con ello se vuelven a encender las hornallas más famosas en las que cocinarán 24 celebridades de distintas disciplinas, donde tendrán que atravesar cada noche un reto diferente, demostrar sus habilidades culinarias para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

Además, la producción contará con una propuesta inédita: la MLS, MasterChef Liga de Streamers, donde reconocidos creadores de contenido podrán reaccionar a cada emisión desde sus propios canales, en paralelo.

A su vez, cada capítulo se podrá ver en simultáneo por HBO Max, donde quedarán todos los programas disponibles luego de su transmisión. La cuarta temporada presentará un estudio renovado, de alta tecnología. Los participantes serán:

Alex Pelao Andy Chango Cachete Sierra Chino Leunis Claudio “Turco” Husaín Diego “Peque” Schwartzman Emilia Attias Esteban Mirol Eugenia Tobal Evangelina Anderson Ian Lucas Jorge “Roña” Castro Julia Calvo La Joaqui La Reini Luis Ventura Marixa Balli Maxi López Miguel Ángel Rodríguez Momi Giardina Pablo Lescano Sofi Martínez Susana Roccasalvo Valentina Cervantes

Se viene la final de La Voz Argentina

Por su parte, la final de «La Voz Argentina» será el domingo 12 de octubre 2025. Ese día, por la decisión del público, se conocerá quién será el ganador del certamen en el cual compiten: Milagros Amud, por el equipo de Soledad Pastorutti; Eugenia Rodríguez, del team Miranda!; Nicolás Behringer por Luck Ra; y Alan Lez en el team de Lali Espósito.

