Wanda Nara habló como nunca de su enfermedad: «Siempre viví como si fuera el último día»

Wanda Nara habló como nunca de su enfermedad en una charla con ¡Hola! Argentina. «Siempre viví como si fuera el último día y ahora mucho más», remarcó la empresaria en una entrevista.

“Estoy bien de salud. Todas las semanas tengo monitoreo y eso se envía a Argentina donde está mi médico, el doctor Miguel Pavlovsky de Fundaleu”, destacó Wanda.

“Estoy haciendo un tratamiento que, depende cómo vaya evolucionando la enfermedad, se va cambiando. Es toda una incertidumbre y, cada semana, cuando voy a recibir los resultados, se me corta el aire”, detalló la empresaria.

En otro tramo, Wanda explicó por qué trata de evitar hablar de su salud en público. “Es un tema delicado y por eso hubiera preferido que quedara en la intimidad, pero lo entiendo. Decidí no hacerle juicio a Jorge Lanata porque comprendo que es periodista y que, si le llegó la información, lo tuvo que hacer”.

Wanda Nara contó que al ver el tema en los medios quedó en shock. “Prendí la televisión y no entendía, porque estaba en la pantalla pero no me terminaban de decir a mí qué me pasaba. Era todo muy raro. Yo pensaba en la muerte, en mis hijos. Sentía que me estaban ocultando información y que me mentían”.

Wanda Nara dijo que le «cuesta» ponerle nombre a su enfermedad

Más adelante Wanda Nara reconoció que le «cuesta» ponerle nombre a la enfermedad que padece. «El otro día un amigo me dijo que hice un avance, que ahora ya no digo ‘eso que tengo’ sino que digo ‘la enfermedad’. Te lo cuento y me emociono. Desde el día uno la clínica quiso sacar un comunicado, pero yo les dije que no».

«Me tomé mi tiempo para hablar con mi familia. Nunca pensé que iba a ser criticada por no hablar. No puedo creer que pensaron que era mentira. ¿Cómo voy a jugar con una enfermedad? ¡Es una locura!”, cerró la modelo.