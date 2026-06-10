El Gobierno habilitó la apertura de nuevos free shops en pasos fronterizos terrestres.

El Gobierno nacional habilitó la instalación de nuevas tiendas libres de impuestos, conocidas como free shops, en los pasos fronterizos terrestres del país. La medida fue oficializada a través del Decreto 436, publicado en el Boletín Oficial, e incorpora al ordenamiento jurídico argentino una resolución del Mercosur vigente desde 2018.

Según explicó el Ejecutivo, el objetivo es fortalecer las economías regionales, promover el turismo, incentivar el comercio en las zonas limítrofes y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en las ciudades de frontera.

Hasta ahora, este tipo de comercios funcionaban principalmente en aeropuertos internacionales y puertos, además de contar con establecimientos en Puerto Iguazú y Ushuaia. Con la nueva normativa, podrán abrirse locales similares en otros pasos fronterizos terrestres habilitados.

El decreto establece que los free shops deberán funcionar exclusivamente en lugares donde sea posible ejercer los controles aduaneros correspondientes. Para ello, será necesaria una doble autorización: por un lado, del Ministerio de Economía para la habilitación comercial y, por otro, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para su funcionamiento operativo.

Las compras realizadas en estos establecimientos estarán sujetas al régimen de equipaje vigente, por lo que los productos adquiridos deberán ser para uso personal y no podrán destinarse a fines comerciales o industriales.

Productos excluidos

La normativa también determina una serie de artículos que no podrán comercializarse en los free shops fronterizos. Entre ellos se encuentran:

Vehículos, repuestos y combustibles.

Alimentos.

Animales y plantas.

Armas y municiones.

Cigarrillos.

Maquinaria agrícola, industrial o comercial.

Electrodomésticos de gran porte.

Materiales de construcción y eléctricos.

Neumáticos.

Ropa y calzado, con excepción de zapatillas deportivas y ojotas.

Desde el Gobierno consideran que la medida permitirá aumentar la competitividad de las ciudades fronterizas y fomentar la actividad económica en regiones que mantienen un intenso intercambio comercial con los países vecinos.