Wanda Nara habló sobre su supuesto vínculo con Achraf Hakimi, el jugador del PSG

Wanda Nara habló por primera vez sobre su supuesto nuevo romance con Achraf Hakimi, un jugador del PSG, ex club donde jugaba Mauro Icardi. Los rumores del affaire se intensificaron cuando la empresaria se presentó en la final de la Champions League y se hospedó en el hotel donde los futbolistas concentraban.

Wanda Nara: «No me gusta que me involucren en situaciones que no son»

Desde Ibiza, la Wanda se comunicó con Ángel de Brito durante el vivo de LAM (América TV) para enfrentarse a la última información que trascendió sobre la denuncia de desamparo de sus hijas Francesca e Isabella y aprovechó para hablar también sobre su situación amorosa.

«¿Estuviste o no estuviste con Hakimi?», le consultó el conductor, a lo que ella rápidamente negó el romance.

“Me río porque todos los días sale una persona nueva, y hay un montón de nombres”, contestó.

Sobre la razón por la cual estuvo presente en la final de la Champions League, Wanda sostuvo que aún mantiene una buena relación con el club francés y por ello recibió una invitación. Además, aclaró que no está en busca de una relación amorosa, ya que está “disfrutando la soltería”.

Y explicó: «No me gusta que me involucren en situaciones que no son. Nunca me metería con alguien que está en pareja. Lo hacen para generarme daño o lastimar«.

Ante la última declaración, De Brito le consultó por su romance con Keita Baldé, que supuestamente habría sido previo al episodio donde la China Suárez y Mauro Icardi se habrían encontrado en París: «Están las fechas en las cámaras, fue después», sostuvo la empresaria y sumó que aunque el jugador estaba casado, estaba “separado” de su pareja.