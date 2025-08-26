Wanda Nara se suma al regreso de La Divina Noche de Dante en octubre: los detalles

En Octubre llega la nueva temporada de La Divina Noche de Dante del presentador argentino cercano a la Iglesia Universal Dante Gebel por Canal 13.

El ciclo que se realiza en Miami y cuanta con la producción ejecutiva de Mario Pergolini ya grabó el primer programa con Wanda Nara como invitada especial.

Dante estuvo muchos años en el exterior y primero entre La Divina Noche en Canal 9, hasta que desde la temporada pasada logró su arribo a El Trece.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity: cuándo comienzan las grabaciones del reality

Pese a lo informado por Luis Ventura, este lunes Wanda Nara se mostró desde los estudios de Telefe donde comenzarán a grabar MasterChef Celebrity dentro de pocos días. Fue con su estilista y amigo personal, Kennys Palacios.

Entre los participantes estarían: Juan Carlos Icardi (padre de Mauro Icardi), Rocío Oliva, Chano, Florencia Peña, La Joaqui, Valeria Mazza, Momi Giardina, Sebastián Estevanez, Lizy Tagliani y Marixa Balli, aunque aún no están confirmados. Mientras que el jurado lo integrarán los mismos de siempre: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

Según informaron en Intrusos, algunos famosos ya comenzaron a practicar porque el 22 de septiembre se harán las fotos con todos los concursantes, mientras que el 23 de septiembre comenzarán las grabaciones del reality que saldrá en Telefe cuando termine La Voz Argentina.