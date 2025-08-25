¿Wanda Nara afuera de MasterChef Celebrity? Cuándo comienzan las grabaciones en Telefe

Wanda Nara estuvo a punto de quedarse afuera de la conducción de MasterChef Celebrity por haberle dado una entrevista a El Trece. “A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Iván de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa”, había deslizado Luis Ventura. Acá los detalles.

MasterChef Celebrity: cuándo comienzan las grabaciones del reality

Pese a lo informado por Luis Ventura, este lunes Wanda Nara se mostró desde los estudios de Telefe donde comenzarán a grabar MasterChef Celebrity dentro de pocos días. Fue con su estilista y amigo personal, Kennys Palacios.

Entre los participantes estarían: Juan Carlos Icardi (padre de Mauro Icardi), Rocío Oliva, Chano, Florencia Peña, La Joaqui, Valeria Mazza, Momi Giardina, Sebastián Estevanez, Lizy Tagliani y Marixa Balli, aunque aún no están confirmados. Mientras que el jurado lo integrarán los mismos de siempre: Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular.

Según informaron en Intrusos, algunos famosos ya comenzaron a practicar porque el 22 de septiembre se harán las fotos con todos los concursantes, mientras que el 23 de septiembre comenzarán las grabaciones del reality que saldrá en Telefe cuando termine La Voz Argentina.

Nuevo revés judicial para Wanda Nara

El Juzgado Civil 106 archivó la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi por supuesta violencia familiar, ya que desde el mencionado ámbito no se encuentran mayores recursos para avanzar en la causa, pero sí desde la justicia penal.

La mediática acusó al futbolista luego de un lamentable episodio en el edificio Chateau de la Avenida del Libertador, y una inculpación conjunta —también firmada con Maxi López— por agresiones de Icardi contra uno de los hijos de López.

Con información de NA