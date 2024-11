Wanda Nara y una aclaración importante: «No hice ninguna denuncia por violencia de género»

La conductora de Bake Off Famosos, Wanda Nara, hizo referencia a su situación actual con su ex pareja, el futbolista Mauro Icardi, y aseguró que no realizó una acusación por violencia de género.

Wanda Nara negó haber sido acosada

Luego de los videos que se conocieron más temprano, donde el delantero del Galatasaray la mostraba en su domicilio, la mediática negó haber sido acosada.

Además, Wanda se detuvo a remarcar: “Quiero aclararlo porque yo siempre fui empática con el tema y hay muchas mujeres que sufren de esto: no hice ninguna denuncia de violencia de género”.

En este sentido, la conductora agregó antes de retirarse: “Si tuviera miedo o pensaría algo raro, no estaría él con mis hijas que está desde hace varios días ya”, al mismo tiempo explicó que dejaron de convivir porque “hay una orden, estamos separados y tuvimos que dividir las propiedades”.

Wanda Nara fue a buscar ropa de verano a su casa y se encontró con Mauro Icardi

Pese a todo el escándalo, Wanda fue hasta su casa «con previo aviso a los abogados» para buscar algunas pertenencias. «Llegué a mi casa que de forma voluntaria presto a buscar mis documentos para viajar y mi ropa de verano. No estaba sola», detalló la conductora de Bake off famosos, en la historia que subió a Instagram.

Wanda tomó una importante decisión

Tras el ida y vuelta que la ex pareja inicio en sus redes sociales, la “Bad Bitch” tomó una drástica decisión que afectaría su vida laboral. En un posteo con la opción de comentar inhabilitada, Wanda informó a sus seguidores que no viajaría a Tailandia como lo tenía previsto.

“Por motivos personales de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos”, escribió.