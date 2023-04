WhatsApp: la nueva estafa que está circulando, cómo prevenirla

En la aplicación de mensajería WhatsApp también surgieron las estafas virtuales, que últimamente están en aumento y se llevan el dinero de mucha gente.

Al mismo tiempo, la aplicación de Meta no deja de actualizarse y recientemente anunció una nueva función que permite agilizar la experiencia del usuario cada vez que reciba o envíe un mensaje de audio. También planifica incluir otras nuevas funcionalidades como la modificación en los emojis que permitirá una mejor accesibilidad.

WhatsApp: cómo es la nueva estafa bancaria

La nueva estafa bancaria que se emplea a través de WhatsApp es la llamada «Hijo de tal», que como indica su nombre, es cuando una persona desconocida envía un mensaje haciéndose pasar por el hijo/a del destinatario.

Este método suele apuntar a personas mayores, quienes tienden a ser más vulnerables por estar menos informadas sobre el tema.

Una de las denuncias más recientes fue lograda a partir de este mensaje: «Mamá, accidentalmente se me ha caído el teléfono en la ducha y no funciona, este es el nuevo teléfono al que me puedes contactar».

Cómo evitar las estafas en WhatsApp

La mejor manera de evitar las estafas en WhatsApp es negando el intercambio de datos personales o de cuentas bancarias hasta que se compruebe la identidad del emisor, y de ese modo no se pueda seguir con la estafa.