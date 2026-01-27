Wos protagoniza una nueva película de Luis Ortega inspirada en “Magnetizado”

Las primeras imágenes de Valentin Oliva, más conocido como Wos, en la piel de Ramón, un cura carismático que protagonizará la nueva película del director Luis Ortega, se conocieron en las últimas horas.

El film es una inspiración libre del bestseller de Carlos Busqued, “Magnetizado”. Sin embargo, esta versión será una ficción de romance y obsesión y, según trascendió, su estreno está previsto para 2027.

Wos se pone la sotana y protagoniza la nueva película de Luis Ortega

En las imágenes que circularon en redes sociales, el cantante luce una túnica negra de sacerdote, una cruz colgando de su cuello y dos bombas en las manos, haciendo referencia a los posibles homicidios que se verán en pantalla.

«Es la historia de un amor que cae como un rayo y se transforma en confusión, en locura», indica la sinopsis oficial. La película propone explorar la búsqueda de la verdad a través del arte, la religión y el crimen, pero solo encuentran «la aventura de estar vivos«.

Según la información que trascendió, la película relatará la historia de un joven sacerdote que se enamora perdidamente de una joven llamada Eva, una actriz que vive en un constante colapso nervioso. Su amor y obsesión lo llevarán a cometer una serie de homicidios.

El director de El Marginal se mostró entusiasmado con el proceso creativo, confesando que escribió este papel específicamente para Wos: «Es la primera vez que hago una historia así. Valentín le está dando una dimensión al personaje que yo nunca había imaginado», declaró Ortega a la prensa, quien aseguró que el proyecto «estará a la altura de la locura que vive el mundo hoy«.

El guion es un proyecto en conjunto con Ortega, Rodolfo Palacios y Martín Caamaño. En la producción destaca una alianza con Axel Kuschevatzky y Cindy Teperman (Infinity Hill), además de la productora mexicana Piano.