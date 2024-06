Yanina Latorre, apuntó contra Marina Calabró: «Se la ve desbarrancando»

Uno de los momentos más llamativos de la entrega de los premios Martín Fierro de la Radio fue cuando Marina Calabró le dedicó su estatuilla a Rolando Barbano y el periodista no solo se mostró muy incómodo, sino que al ganar y tener la posibilidad de dedicárselo a ella, optó por ignorarla, generando un abucheo en la sala y miles de reacciones en redes sociales.

Al día siguiente, Marina cumplió con su trabajo en radio y pidió expresamente no referirse a esa situación. Pero a Yanina Latorre no le pareció justo tener que tocar otros temas durante el pase en El Observador. «Hoy no va a haber pase, me llamó Marina y me dijo que no quería hablar del tema y me siento medio boluda si me siento a hablar acá del clima. No voy a fingir demencia, hoy no va a haber pase. Así que un beso y hasta mañana», dijo la conductora de Yanina 107.9.

La opinión de Yanina Latorre: ¿Cuál es su postura?

Al iniciar su programa, Yanina fue muy dura con su colega al dar su opinión: «Estoy del lado de Barbano totalmente. Se terminó, creo que hay algo entre ellos que no es compatible. Va por los celos de él y el control y si sabés que el tipo es así, ¿para qué seguís insistiendo? Sos joven, sos una bomba».

«Se la ve desbarrancando, le va a traer quilombos en la mesa de Lanata generó incomodidad. Se humilló delante de la hija, que la miraba por la tele y estaba el nene de Barbano… Primero él no quería blanquear y cuando se separaron, él quedó mal, como machista porque Marina se la pasaba llorando por todos lados. Yo hablé mucho con Marina, le dije mil veces ‘salí de ahí, no va’... Hay cosas que uno tiene que saber manejar siendo madre, siendo adulta, con esto para mí terminó de perderlo porque ella generó que lo abucheen. Ella es poco inteligente emocionalmente porque ella es mamá», opinó la panelista de LAM.

«Mirá que me contó muchas cosas y yo muda, él no es para ella, ella no es para él y a esta edad uno tiene que ser un poquito más criterioso, viene de una pareja muy sana con su ex, en cambio esto vino mal desde el principio, es un vínculo muy tóxico«, siguió Latorre.

Luego ingresó Marina Calabró al estudio y a la hora de hacer el pase de con Horacio Cabak optó por decir unas palabras sobre lo ocurrido. Le pidió perdón a Barbano por haberlo incomodado, aunque destacó que no había sido algo que tenía planeado, sino que fue un sentimiento que le nació el de dedicárselo a su amor.