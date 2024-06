Marina Calabró y Rolando Barbano: Marcela Tauro reveló la interna detrás del ninguneo

Marina Calabró y Rolando Barbano fueron protagonistas de una polémica situación en los Martín Fierro, cuando la columnista de espectáculos le dedico al periodista -y expareja- su galardón, y este se lo dedico a sus amigos.

El incómodo momento generó miles de opiniones por dentro y fuera de la gala, al punto que Barbano bajo del escenario siendo abucheado por los presentes por no devolverle el gesto a Calabró.

Detalles desconocidos sobre la relación entre Marina y Rolando

Marcela Tauro, íntima amiga de Marina, dio detalles de la relación que tienen ambos periodistas y la califico de “tóxica”. Además, Calabró le dio a entender que cuando Barbano agradeció a “la 271”, en realidad se refería a ella, pero que luego el periodista se lo negó.

“Yo hablo todos los días con Marina y sé toda la situación. Todo. No es el primer desplante que él le hace a ella, visto desde mi punto de vista. Evidentemente ella está ciega. Ella está tóxica porque no suelta”, dijo Tauro en Intrusos.

“La toxicidad no viene de ella solamente. Él también la fomenta. Yo trabajo en la misma radio y estoy en los pasillos. Si yo no quiero saber nada más con vos, entonces no te ‘alimento’. Si el jueves me voy a tomar algo con vos, paso la noche con vos y a los demás les digo que no, está jugando un juego”, ejemplificó.

¿Por qué Marina estaba triste?, el verdadero motivo:

Adentrada en el tema, Tauro confesó la verdadera razón por la cual Marina estaba triste: “Les voy a contar por qué estaba mal. Marina no iba a ir a la entrega de los Martín Fiero y él tampoco. Tenían un viaje. Ella lo invitó a él a Londres. El vuelo era para ayer. Cuando sacaron el pasaje no se dieron cuenta de que era el Martín Fierro y el Día del Padre. Él le dice que no iba porque quería ir a la entrega y quería estar acá para la fecha”.

“Ella lo invita a él, todo en primera y en un hotel cinco estrellas. Al margen, hay otro viaje a Río de Janeiro, que sería este fin de semana largo. Lo invita por el Día del Padre y no sé qué. Obviamente, ellos tienen que pedir días porque trabajan en el mismo lugar”, dando a entender que Calabró era quien se ocupaba de los gastos de la pareja.

“También él le dijo que no y es el segundo viaje que pierde… Hagan la cuenta económica, además de la emocional”, contó la panelista.

La palabra de Marina Calabró sobre el incómodo momento que vivió con Rolando Barbano

Al aire de «Lanata sin Filtro», este lunes Marina Calabró agradeció numerosas veces el galardón que se llevó anoche como mejor columnista de espectáculos y, a pesar de que no nombró el incómodo momento que vivió con su expareja Roberto Barbano, indicó que «no hice las cosas bien».

«Eso es por no pensar. Si una lleva un punteo de antemano estas cosas no pasan» señaló Marina Calabró sobre su paso por el escenario del Martín Fierro de Radio, al que no llevó ningún agradecimiento escrito porque pensó que «no iba a ganar».

Haciendo mención a los olvidados en su agradecimiento, Marina Calabró agregó que «soy un poco estúpida, nada más», con una fuerte autocrítica sobre el saludo amoroso que le dedicó a Barbano y no fue devuelto por el periodista.