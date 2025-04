Yanina Latorre habló sobre su empleada doméstica y causó controversia: «ella tenía 14 años»

Yanina Latorre le dio una entrevista a Revista Gente donde habló sobre su carrera, su relación con su marido, el exfutbolsita Diego Latorre y su familia. Sin embargo, un momento en particular de la nota ocasionó comentarios negativos por parte de los usuarios. Se trata de un fragmento de la entrevista donde la conductora habla de Rosa, a quien considera «su mano derecha».

💬 "Es la única persona que le tengo total confianza para todo"



👉🏼 @yanilatorre habla de su relación con Rosa, la persona con la que se crio y acompaño durante toda la crianza de sus hijos hasta el día de hoy.



🎤 @_paulamanso



📲 La entrevista completa en nuestro link en bio… pic.twitter.com/WRkqrSYksn — GENTE (@genteonline) March 30, 2025

«Rosa es la persona que se ocupa de mi vida»: Yanina Latorre y su particular relación con su «mano derecha»

En diálogo con Revista Gente, la conductora de «Sálvese Quien Pueda» se refirió a Rosa, su empleada, quien ha sido parte de su vida desde su infancia. «Es mi mano derecha y es la persona que se ocupa de toda mi vida», dijo Latorre.

«Yo tenía 8 años cuando entró a casa y ella tenía 14. Mi mamá la crió, la mandó al colegio y es su tutora. Es una hermana mayor para mí«, contó Yanina la controversial historia.

«Es la única persona a la que le tengo total confianza para todo: mi casa, mis hijos, mis perros… A mí me gustan los vínculos largos. Me gusta que la gente que trabaja conmigo o es parte de mi vida sea parte de mi familia«, explicó.

Ante la pregunta de cómo es ella como jefa, la panelista de LAM respondió: «No soy jefa. Ella manda en casa. Yo como lo que dice Rosa. Ella dirige«. Por último, agregó: «Soy cero jefa porque doy mucho más carácter del que tengo. Soy vehemente para moverme, pero en mi casa no hablo y no pido nada. Todo lo decide Rosa«.

Las declaraciones de la conductora de América TV generaron controversia y comentarios cargados de graves acusaciones en su contra. «¿No es ilegal el trabajo infantil?», «esto es básicamente trata de personas» y «eso es explotación» escribieron algunos usuarios.