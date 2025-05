Yanina Latorre reveló que la China Suárez habría tenido un romance con Santi Maratea: los detalles

En «Sálvese quien pueda«, programa emitido por América TV, Yanina Latorre mencionó que la China Suárez habría tenido un amorío con Santiago Maratea. «Fue hace poco«, dijo. Conocé acá todos los detalles de este inesperado romance.

Yanina Latorre contó que la China Suárez habría tenido un romance con Santi Maratea: ¿Cuándo sucedió?

En el programa que conduce Yanina Latorre en las tardes de América, la mediática reveló una nueva aventura que tuvo la China Suárez, que sorprendió a los panelistas y causó un gran revuelo en las redes sociales.

«Hace poco salió con Maratea» dijo Yanina, dejando boquiabiertos a las personas que se encontraban en el estudio. La conductora no mencionó la fecha exacta del affaire y dejó dudas en el aire. Después, ella redobló la apuesta y contó qué fue lo que le preguntó al influencer: «Yo soy íntima amiga de Maratea, y le escribí ‘¿qué tiene?'».

Majo Martino, panelista del programa, le preguntó a Latorre cuál había sido la respuesta de Maratea, a lo que Yanina dijo: «No me contestó. Se rio». Luego, entre risas, aclaró que «si me hubiera contado algo, ya lo conté«.

La China Suárez se cruzó por chats con Yanina Latorre y le pegó a sus exparejas

Yanina Latorre mostró en redes sociales la fuerte charla que tuvo con la China Suárez. La actriz la tenía bloqueada en Instagram, pero al parecer, la desbloqueó para contestarle las historias.

«Querías ser botinera, te llegó tarde. Yo tengo la vida resuelta”, le escribió Yanina. La China no tardó en contestarle y le dijo «Sí. Porque te mantuvieron toda tu vida y se te dio por pelotud… en la tele de grande. Jajaja”.

La discusión no quedó ahí y continuó con otro mensaje de Yanina: «Nadie me mantuvo, vos querías que te mantengan. Lo lograste tarde. No pelotud…, vos pelotud… Vos querías que te mantengan” le respondió fuertemente la conductora.

La China no se quedó con las ganas, siguió la charla y aprovechó para «pegarle» a sus exparejas: «“Sí, por eso estuve con ratas y no me casé con ningún jugador de fútbol a los 20. Jajajaja”.