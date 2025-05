Guillermo López, acusado de agresión verbal a La China Suárez: “Está todo armado”

En las últimas horas, el empresario Guillermo López -parte del estudio jurídico que defiende a Wanda Nara- fue acusado de haber hostigado a Eugenia La China Suárez por redes sociales por lo que negó el señalamiento y sostuvo que “está todo armado”.

Acusan al empresario del estudio de Wanda Nara de hostigar a La China Suárez y él lo desmiente

En principio, López aclaró: “Soy de la parte empresarial del estudio jurídico. Soy quien relaciona a los abogados y los clientes”. Es que anteriormente, Suárez sostuvo que el supuesto hostigador es abogado.

Asimismo, López señaló: “Soy ajeno a la situación. Nadie, en su sano juicio, desde una cuenta verificada y con mi nombre, jamás podría poner algo así de un nene de dos años. Es insólito lo que hacen, algo armado para que lo publiquen”.

“A las 11 de la mañana me bloquearon la cuenta por tantas denuncias que tuve. La cuenta que está ahí sí es mía, pero se puede agarrar un nombre y escribir los posteos. No estoy en la causa de Wanda Nara. Están sin cartuchos para atacar al estudio porque lo han atacado a mi socio con mentiras y un montón de cosas en lo personal”.

“Siempre que hay una opereta de éstas, es posterior a una situación. Ayer, una testigo declaró contra Mauro, lo dejó mal parado y hoy (…) Anoche, Icardi atacó a todo el mundo en instagram de una manera emocional, al igual que esta persona”, explicó el empresario al tiempo que reveló: “Ayer declaró un testigo de la causa inicial del Chateau, una amiga de Wanda”.

“Creo que los chats están editados. Al denunciar, me escribieron miles de personas en turco. Parece que esa gente es muy viral y me bloquearon la cuenta. Como no tenían más que inventar, me pusieron a mí. Ni siquiera sigo a Eugenia. Esta mañana, me fijé los mensajes al usuario @sangrejaponesa y no había nada. Está todo armado esto. Jamás le escribí, no me interesa escribirle. Una locura. Tengo tres hijos también”, concluyó.