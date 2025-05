Yanina Latorre mostró los mensajes que intercambió con la China Suárez: “No servís para nada” 

Después de que la China Suárez hiciera públicos algunos de sus chats privados con Yanina Latorre, la conductora mostró la conversación que mantuvieron esta tarde mientras conducía su programa y participaba en LAM.

Se dijeron de todo: los mensajes de la China Suárez y Yanina Latorre

“Mirá si te joderá que me desbloqueaste, linda”, le escribió la panelista después de que la artista le contestara una historia que se refería a ella.

“¿Cómo no me va a joder que te la pases hablando bolu…? Dos embarazos ya confirmaste”, replicó la ex Casi Ángeles. Tras explicarle que siempre habló en potencial, la intérprete le respondió: “Repetís y repetís lo que te cuentan. ¿No sos periodista?“.

Luego, la esposa de Diego Latorre recordó lo que ya había contado, que le preguntó a María Eugenia si no lo daba vergüenza lo que hacía. “A vos debería darte vergüenza. Tenés mil años. Tenés mil años y estás pelo… todo el día con el teléfono. Repitiendo boludeces. Es que ni siquiera chequeás”, replicó la novia de Mauro Icardi.

En vivo, al aire de LAM (América), Yanina le contestó la crítica sobre su edad: “¿Cuál es el problema de tener mil años? Ninguno. Las mujeres de cincuenta y cinco… no. Envejecemos todos. Ya los vas a tener. ¿No puedo usar el teléfono? Vamos todos por el mismo lado. Yo la verdad que lo único que no hago es bolu… con el teléfono. La que boludea todo el día con historias: el Cartier, la Chanel, el avión privado. Yo estoy todo el día laburando. Y subo contenido a mis redes por ahí en un tiempito libre».

“Entonces le pongo: ‘Andá a hacer un guisito. ¿Sabés?’ Porque, viste, si con él lo hace, porque le cocina (a Icardi). ‘Pedí un delivery’, me dice ella», continuó relatando la mediática.

Y Latorre continuó leyendo lo que le dijo la China: “‘Espero llegar a tu edad y no estar pelo… todo el día en Instagram’. Insisto, la que pelo… desde que lo conoció a Icardi yodo el día en Instagram mostrando la casa de los sueños, el pañuelo, el almohadón Hermès, el avión privado, a los pibes…”.

Más tarde, la artista le escribió: “Soy rica, sinceramente”. Chicanera, Yanina analizó: “Sí, nada propio. Yo, si hay algo que no hago, posta, es pelo… Ustedes lo saben. Estoy todo el día atrás. Estoy acá todavía desde las 4 de la tarde”.

“Entonces le pongo: ‘No servís para nada’. Entonces me dice: ‘Estás todo el día pelo…’. ‘No pelo…’. Al ‘no servís para nada’ se ríe y me pone: ‘jajajajaja’.“Laburo y no sabés lo bien que me va. La que pelo… sos vos. Todo el día fotitos, subiendo fotitos con el último gar…”, fue la respuesta de la rubia.

La pareja del futbolista le contestó: “Cómo te arde a los que me gar…”. Por su parte, la conductora replicó: “A mí no me arde nada. Yo tengo la vida resuelta. Vos no. Vivís de prestado”.

Finalmente, Yanina cerró: “Yo me casé feliz y enamorada. No soy como vos, que insisto, te llegó tarde (el futbolista)”. “Yo si me cag… no me caso”, retrucó Suárez, a lo que Latorre contestó para poner punto final: “A mí no me caga… antes de casarme. Me cag… 25 años después”.