Yanina Latorre contó el doloroso accidente que sufrió mientras estaba de vacaciones en Estados Unidos. Tras obtener los resultados en los que le confirmaban la fractura de un dedo del pie, la panelista culpó a la China Suárez por todo lo que le pasó.

Yanina Latorre se quebró y entre carcajadas, culpó a la China Suárez de la lesión: «Me pasó por su culpa»

Durante la tarde del lunes, Yanina Latorre realizó un video en sus redes sociales donde le contó a todos sus seguidores las graves consecuencias que tuvo un accidente doméstico donde se fracturó un dedo del pie. Ante esto, la panelista recordó que esto sucedió por estar publicando las historias en las que le contestaba a la China Suárez, por lo que la terminó culpando por todo.

“Quebrada. Dolor país. Tengo el dedo quebrado. Le di la vida a la novela turca. Ahora me aguantan”, escribió en sus historias de Instagram. Momentos después publicó un video desde la reposera de su patio en la que se podía ver a su marido hablando entre risas con ella: “Tengo el dedo inmovilizado y vos me decías que no era nada”.

Ante la carcajada de Diego Latorre la periodista lo increpó: “¿No te sentís culpable?”. Ante esto ella le recordó al comentador que él le había dicho que si vaya a jugar al pádel con sus amigas el fin de semana diciéndole que no era nada. “¡Yo estoy quebrada por tu culpa y por culpa de la novela turca!”, se quejó Yanina haciendo drama.

“Me quebré caminando por el living de Miami, escribiendo historias de la nipona”, continuó explicando Latorre. Además se quejó que estos temas le afectan más porque está próxima a las fotos de su nuevo programa en América y con las preparaciones de su próximo cumpleaños, y no podrá usar tacos para ninguna.

Además recordó que este golpe se dio mientras caminaba en el departamento que alquiló cuando estaba de vacaciones, distraída por que estaba cubriendo a la distancia, a través de sus redes sociales, todas las polémicas que giraban en torno a la China, Mauro Icardi y Wanda Nara, por lo que terminó culpándolos por su dedo quebrado.