A sus 70 años, William Dafoe lleva una vida completamente activa que incluye yoga, caminatas diarias y dieta vegana. El reconocido actor estadounidense reveló como lleva a cabo su día a día y los secretos para conservar la vitalidad y la salud, tras más de cuatro décadas en la industria cinematográfica.

Yoga seis veces por semana: La increíble rutina saludable de William Dafoe a los 70 años

El reconocido actor estadounidense William Dafoe reveló su método cotidiano para conservar la vitalidad y la salud tras más de cuatro décadas en la industria cinematográfica. En una reciente entrevista en el diario británico Bristol Post, Dafoe sostiene una rutina diaria centrada en el yoga Ashtanga y un estilo de vida disciplinado, con especial atención a la alimentación y el equilibrio mental.

El actor comentó que sus elecciones de vida trascienden la preparación física para un papel y que estos hábitos son esenciales para sentirse pleno a sus 70 años de vida. Una de las principales actividades que realiza es el yoga Ashtanga: “A medida que envejezco, el Ashtanga resulta muy útil para la salud y la paz mental, obviamente”, comentó Dafoe.

Esta disciplina caracterizada por la repetición de secuencias fijas de posturas acompañadas de técnicas de respiración, estructura buena parte de la jornada del actor, que dedica una hora diaria, seis veces por semana. La estrella de Hollywood aseguró que observa ciertos cambios con el paso de los años: “En algunos aspectos, no poseo la fuerza o flexibilidad que tenía antes, solo superficialmente. En otros, me destaco más, por ejemplo, en la respiración. Tengo mayor contacto con mi respiración”.

En su rutina diaria, Dafoe se despierta temprano, practica meditación y luego realiza caminatas largas por su barrio en la ciudad de Nueva York. El entrenamiento extenuante y el levantamiento de pesas forman parte del pasado, según el propio actor, que señaló que prioriza mantener el cuerpo en movimiento, aunque sea de una manera más pasiva que en su juventud.

En cuanto a la alimentación, William Dafoe comentó que mantiene una dieta con especial énfasis en leguminosas, tofu, cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos y aceites vegetales. Destacó además que tiende a evitar carnes y lácteos, aunque sin restricciones estrictas: “Una dieta más limpia me proporciona más energía durante el día, mejor sueño por la noche y me ayuda a sentirme más joven y saludable en comparación con cuando consumía mucha carne roja, pollo y lácteos”.

Con una amplia carrera cinematográfica, el actor estadounidense sostiene que estos hábitos y su disciplina son los que lo han llevado a sentirse pleno a esta altura de la vida: “Cuando trabajo con esa estructura que disfruto, me aplico. Algunas cosas evolucionan por sí mismas. No necesito preocuparme de los detalles menores, solo de lo que hago”.