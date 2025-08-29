El amplio catálogo de Netflix contiene películas y series para todos los gustos y edades. Mes a mes, la plataforma renueva sus contenidos y en este caso para septiembre 2025 espera grandes estrenos, pero también se despide de títulos históricos. Enterate acá de cuáles se tratan.

Netflix: 4 grandes películas que abandonan la plataforma a partir de septiembre 2025

Netflix no deja de sorprender a sus suscriptores con el amplio catálogo que ofrece. Mes a mes la plataforma se renueva y agrega nuevas producciones, al tiempo que otras se despiden para siempre. Esta vez, septiembre 2025 se despide de estos 4 grandes títulos:

Frida (2002), disponible hasta el 1° de septiembre

«Frida» se centra en la vida de Frida Kahlo. Salma Hayek interpreta a la artista desde sus años de juventud hasta su muerte, haciendo un recorrido por los momentos clave de su historia. El film comienza con el accidente de colectivo que la artista mexicana sufrió, el cual le dejó secuelas físicas graves y la obligó a estar postrada en una cama, momento en el que empezó a pintar.

A lo largo de la historia, muestra su encuentro con el muralista Diego Rivera, con quien vivió una relación de amor intensa y, a la vez, tumultuosa, marcada por las infidelidades de ambos. La cinta también aborda su faceta como activista política, su bisexualidad y el vínculo que tuvo con otras figuras importantes, como el revolucionario ruso León Trotski.

Orgullo y prejuicio (2005), disponible hasta el 15 de septiembre

«Orgullo y prejuicio» sigue de cerca la novela de Jane Austen, que se centra en la vida de cinco hermanas en la campiña inglesa del siglo XIX, pero con una de ellas como protagonista: Elizabeth, interpretada por Keira Knightley.

La familia tiene una situación económica modesta y el futuro de las jóvenes depende de que consigan un buen matrimonio. Cuando llega un soltero adinerado y su amigo, el apuesto, pero distante señor Darcy (Matthew Macfadyen), la tranquilidad del pueblo se altera. Elizabeth y Darcy se conocen y las primeras impresiones no son las mejores. La historia muestra cómo tienen que superar esas barreras para encontrar el amor.

Plan B (2010), disponible hasta el 5 de septiembre

Esta comedia romántica se enfoca en Zoe, en la piel de Jennifer Lopez, una mujer que decidió no esperar al hombre ideal y se sometió a una inseminación artificial para cumplir su sueño de ser mamá. Justo después del procedimiento, precisamente a la salida de la clínica, conoce a Stan (Alex O’Loughlin) y surge la química entre ellos. El film sigue la historia de cómo esta nueva pareja intenta que su relación funcione mientras Zoe ya está embarazada y Stan tiene que asimilar que la mujer de la que se enamoró va a ser madre.

Chicas pesadas, la nueva película (2024), disponible hasta el 5 de septiembre

La adaptación musical del film estrenado originalmente en 2004. La historia es la misma, pero con un elenco distinto. Sigue a Cady Heron interpretada por Angourie Rice, que se traslada de África a un instituto de Illinois. Allí, conoce a la abeja reina Regina George (Reneé Rapp), que domina la jerarquía social del colegio con sus amigas. Cady, con la ayuda de sus nuevos amigos, Janis (Auli’i Cravalho) y Damián (Jaquel Spivey), se infiltra en el grupo con el plan de derribar a Regina.