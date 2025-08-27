Bruce Willis, una de las leyendas del cine, enfrenta un complicado cuadro de salud. Desde su diagnóstico inicial de afasia en 2022, el actor comenzó a sufrir también de demencia frontotemporal en 2023. En una reciente entrevista, su esposa Emma Heming, aseguró que Willis ya casi no habla y su cerebro sufre un deterioro cada vez mayor.

La esposa de Bruce Willis actualiza el estado de salud del actor: «Su cerebro es el que le falla»

El actor estadounidense Bruce Willis, fue diagnosticado con afasia en 2022 y en 2023 con demencia frontotemporal. A pesar de esto, su esposa Emma Heming Willis, ha declarado que el artista sigue siendo “muy activo” y goza de “buena salud».

Este martes Emma Heming fue entrevistada por la periodista Diane Swayer, para promocionar su libro «The unexpected Journey» (El viaje inesperado), una guía sobre el cuidado de personas dependientes en el que detalla algunos trucos que utilizó Bruce Willis para seguir trabajando antes de hacerse público su diagnóstico.

“Él todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla”, ha indicado Heming durante la conversación con la periodista estadounidense. La esposa de Willis también ha asegurado que, a pesar de que “el lenguaje se le está yendo”, ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con el actor: «Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente”.

Emma Heming también ha revelado que, en algunos momentos, Bruce muestra su personalidad: “Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen rápido”, cuenta.

En el reportaje, la mujer contó que han hecho un cambio importante en la vida cotidiana del actor: lo trasladaron a una segunda casa de un solo piso donde puede recibir atención las 24 horas. Ella, le cuenta a Diane Sawyer, desayuna y cena con él todos los días.

El día que Bruce Willis fue diagnosticado con afasia: «Fue alarmante y aterrador»

En marzo de 2022 la familia de Bruce Willis anunció que el actor sufría de afasia, motivo por el que se iba a retirar de Hollywood. Un año después, hicieron público en un comunicado que ese síntoma era una característica de la demencia frontotemporal que realmente padecía, un trastorno neurológico progresivo que socava su cognición y comportamiento día a día, y que no tiene cura.

Bruce Willis junto a su familia.-

“Para alguien que era muy hablador y muy comprometido, era un poco más callado y, cuando la familia se reunía, simplemente se diluía un poco”, detalló Emma Heming sobre los primeros síntomas que notó en su marido.

“Se sentía un poco apartado, un poco frío, no como Bruce, que era muy cálido y muy afectuoso. Hacer todo lo contrario de eso fue alarmante y aterrador”. Heming comentó que cuando se enteró por primera vez del diagnóstico de su marido, entró “en pánico y solo recordaba haberlo escuchado y no haber escuchado nada más«. En cuanto a la reacción de Bruce Willis ante su diagnóstico, comentó que probablemente él simplemente no se dio cuenta.

Emma le aseguró a la periodista que sí que cree que aún la reconoce, y que sigue manteniendo una conexión con sus cinco hijas: “Eso es todo lo que necesito, ¿sabes?”. No necesito que él sepa que soy su esposa, que nos casamos tal día, y esto es lo que es, no necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo». Así que a pesar de todos los desafíos de la enfermedad, “estoy muy agradecida de que mi marido todavía esté aquí».