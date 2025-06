Yuyito González negó haberse cruzado con Fátima Flórez de camino a dar charlas evangélicas

La ex vedette Amalia «Yuyito» González viajó a Miami para brindar charlas sobre religión evangélica en iglesias y, además, sostuvo que no se cruzó con Fátima Flórez en el aeropuerto de Ezeiza, contrario a lo que indicaba un video que se viralizó en redes sociales.

«Yuyito» negó rotundamente el supuesto encuentro

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la amiga de la conductora, Silvana González, reveló que «Yuyito» negó rotundamente el supuesto encuentro. Gonzalez afirmó sobre las palabras de su amiga: «Ellas nunca se encontraron en el aeropuerto, no existió el saludo entre ambas».

Por su parte, González se mostró alegre de haber iniciado vivos en instagram. Celebró su participación en los «auditorios» evangélicos y se mostró a la salida de un hotel en Kendal, camino a la iglesia «El rey Jesús«. En la misma transmisión, contó que asistirá a la iglesia del pastor Ledesma en Chaco.

Además, explicó que en la misma reunión asistirá la asesora espiritual de la Casa Blanca. Negó que realice algún «trabajo», sino visitas ya que fue «invitada» y pidió: «Diganle a los demonios que no cobré porque después dicen que me pagan US$10mil y no cobro nada».

Por último, «Yuyito» aclaró su rango espiritual: «Pastora es quien tiene un up grade y está a cargo de una iglesia. Yo no lo soy».