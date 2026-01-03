Zaira Nara y Bauleti se reencontraron en Punta del Este y reavivaron los rumores de romance

Zaira Nara y el streamer Santiago “Bauleti” Bauletti volvieron a verse y el cruce no pasó desapercibido, en un estudio de streaming montado en Punta del Este, ante decenas de fanáticos, donde ambos protagonizaron un ida y vuelta cargado de chicanas, miradas cómplices y frases que reavivaron las especulaciones amorosas.

En Punta del Este, Zaira Nara y Bauleti protagonizaron un ida y vuelta cargado de tensión

El reencuentro arrancó con un reproche directo de la modelo, que le recordó al influencer que había dejado de contestarle los mensajes: “No me contestaste más”, lanzó Zaira sin vueltas y Bauleti admitió que había escrito “cualquier cosa” solo para tener una excusa para hablarle.

A lo largo del programa, el clima fue subiendo de temperatura. “Pasaron cosas”, reconoció la mediática al recordar el último intercambio entre ambos, mientras Bauleti le marcaba que ese mensaje había sido apenas unos días atrás. Hubo también celos cruzados: ella le reprochó que él siempre esté “rodeado de amigas” y cuestionó por qué sus vínculos no reciben el mismo rótulo.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando el streamer recordó las flores que le había regalado y la modelo no escatimó elogios, confesó que habían sido “las más lindas y más caras” que recibió e incluso las comparó con obsequios de exparejas de buen pasar económico.

Entre juegos, preguntas y respuestas, ambos dejaron en claro que tienen más coincidencias de las que imaginaban, incluso en temas de pareja y vínculos amorosos. El ida y vuelta incluyó invitaciones a comer y frases directas que sorprendieron en el marco de la confirmación del noviazgo de Zaira con el polista Robert Strom.

Ante la consulta de un fan sobre si tendría una relación seria con Zaira, Bauleti fue tajante: aseguró que no se involucra con personas en pareja, mientras que Nara refutó: “Yo estoy soltera”.