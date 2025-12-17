Preocupación por la salud de Zaira Nara: internación de urgencia y diagnóstico confirmado

Este miércoles 17 de diciembre 2025, los seguidores de Zaira Nara se encontraron con una paradoja mediática: mientras en televisión la modelo brillaba conduciendo una gala clave de MasterChef Celebrity, en sus redes sociales compartía una imagen desde la cama de un sanatorio, con una vía endovenosa y un mensaje que encendió las alarmas: «La vida misma«.

Zaira Nara debió ser internada de urgencia tras aterrizar en Buenos Aires luego de un viaje relámpago a Europa, donde asistió a los premios Ídolo en Madrid. Tras horas de incertidumbre, la modelo llevó tranquilidad confirmando el diagnóstico médico: gastroenteritis aguda.

«El cuerpo pide parar»: crónica de la internación de Zaira Nara

Según relató la propia protagonista, el malestar comenzó en el Viejo Continente. «Viajé a Europa por 4 días y 3 estuve sintiéndome muy mal. No sé si fue algo que comí o algún virus«, explicó en sus historias de Instagram.

Zaira Nara en sus historias de Instagram.-

El cuadro se agudizó al llegar al país, obligándola a buscar asistencia médica inmediata para estabilizarse. «Por suerte hoy ya en Buenos Aires me dejaron tranquila y sin dolor. A veces el cuerpo pide parar un poquito«, reflexionó Zaira, agradeciendo al equipo de Swiss Medical que logró compensarla rápidamente.

Zaira Nara internada: ¿qué es la gastroenteritis aguda y por qué requiere atención?

El diagnóstico de Zaira Nara, gastroenteritis aguda, es una inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos que, según la Clínica Mayo, suele ser causada por virus, bacterias o parásitos.

Aunque es un cuadro común, los médicos advierten que no debe subestimarse. Los síntomas principales incluyen diarrea, cólicos y náuseas, pero el mayor riesgo —especialmente tras un vuelo largo como el de Zaira— es la deshidratación severa. El tratamiento clave es la rehidratación y el reposo digestivo, algo que la modelo deberá respetar estrictamente en las próximas 48 horas.

El reemplazo de Zaira Nara en MasterChef: la otra cara de la moneda

La ironía del día fue ver a Zaira plena y sonriente en la pantalla de Telefe. La modelo fue convocada por la producción de MasterChef Celebrity para cubrir a su hermana Wanda Nara, quien debió ausentarse de las grabaciones.

En el programa emitido anoche (que estaba grabado), se la vio divertirse e incluso «chicanear» a su excuñado, Maxi López, quien también participa del ciclo. Sin embargo, la realidad de este miércoles la encuentra lejos de las cocinas y refugiada en su hogar. «Ya estoy en casa con mis hijos y mi mamá«, confirmó hace instantes, cerrando el episodio con el alivio de sus fans.