Zendaya habló de los rumores de casamiento con Tom Holland y sorprendió con una revelación sobre fotos falsas

La actriz Zendaya se refirió por primera vez a los rumores sobre un supuesto casamiento en secreto con Tom Holland y reveló un detalle inesperado: imágenes creadas con inteligencia artificial hicieron creer a muchos que la boda había ocurrido.

Durante su visita al programa Jimmy Kimmel Live!, la protagonista de Euphoria habló con humor sobre el impacto que tuvieron esas fotos falsas que circularon en redes sociales.

Fotos de casamiento falsas que engañaron a todos

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó directamente por las imágenes virales que mostraban una supuesta boda con Tom Holland.

“Vi fotos de boda hechas con inteligencia artificial que se ven muy reales”, comentó el presentador, en referencia a las imágenes que circularon en internet.

Zendaya no solo confirmó su existencia, sino también el efecto que generaron:

“Sí, mucha gente fue engañada. En la vida real me decían: ‘Tus fotos de boda son hermosas’, y yo tenía que aclarar que eran de IA, que no eran reales”, contó.

La reacción inesperada de su entorno

Lo más llamativo fue que las imágenes no solo confundieron a usuarios en redes, sino también a personas cercanas a la actriz.

Cuando le preguntaron si alguien de su círculo íntimo había caído en la confusión, Zendaya fue clara: “Sí, varias personas”.

Incluso, reveló que algunos conocidos se molestaron por no haber sido invitados a la supuesta celebración.

Sin confirmación sobre el casamiento

A pesar de las versiones que circularon en los últimos días, la actriz evitó confirmar si hubo o no un casamiento con Tom Holland.

Los rumores se habían intensificado tras declaraciones del estilista Law Roach, cercano a Zendaya, quien deslizó la posibilidad de que la pareja ya hubiera pasado por el altar.

Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación oficial.

El impacto de la inteligencia artificial en las celebridades

El caso de Zendaya vuelve a poner en foco el alcance de las imágenes generadas con inteligencia artificial, capaces de recrear escenas con un nivel de realismo que puede generar confusión.

En este contexto, la actriz se tomó la situación con humor, aunque dejó en evidencia cómo este tipo de contenidos puede instalar versiones que no siempre coinciden con la realidad.