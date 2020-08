Reds quedó como líder en el Súper Rugby de Australia

Reds venció a Western Force y quedó en el primer lugar del certamen australiano. Gentileza.

Reds goleó hoy a Western Force, por 57 a 5, después de un primer tiempo favorable de 15 a 0, con 22 puntos de James O'Connor, y quedó como líder del Super Rugby australiano, aunque con dos partidos más jugados que su escolta Brumbies, en el inicio de la octava fecha.

El destacado partido se jugó el CBUS Super Stadium de Robina, en Gold Coast, con el arbitraje de Jordan Way, y donde el equipo de Reds dominó el juego desde el comienzo, logrando la victoria que le permitió llegar al primer lugar.

Mañana, desde las 6.15, jugará Brumbies como local frente a Waratahs en el GIO Stadium de Canberra, en un partido muy esperado porque se enfrentarán los otros dos candidatos al título que tiene el SR australiano.

Los tantos de Reds se sumaron con tries de Filipo Daugunu (2), Tate McDermott (2), Fraser McReigth, Bryce Hegarty y Tuaina Tualima y un try, siete conversiones y un penal de O'Connor, la figura del partido. Para Wester hizo un try Andre Ready.

O´Connor fue la figura del partido, con una gran efectividad, que le permitió anotar 22 de los puntos del flamante líder de un atractivo certamen que transita la parte final.

Reds goeló a Western Force en el comienzo de una nueva fecha del certamen. Gentileza.

El puntero es Reds con 21 puntos (7 partidos). Lo escoltan Brumbies, 18 (5), Waratahs, 15 (6); Rebels,14 (6), tiene fecha libre, y Western Force, 2 (6)

En la definición los que culminen segundo y tercero jugarán el 12 de setiembre y el vencedor protagonizará la final del certamen ante el que salió primero en la primera fase, el 19 de setiembre.