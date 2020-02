Redujeron a menos de la mitad los rescates en los balnearios de Neuquén

Entre año y año las cantidad de rescates en los balnearios del río Limay en Neuquén capital, tuvieron una caída abrupta, de más de un 70%. En los primeros dos meses del verano, los guardavidas de la ciudad atendieron a unas 585 a punto de ahogarse, pero el último año durante el mismo período habían sido entre 2.000 y 3.000 los rescates, aducen que los resultados son fruto de un intenso trabajo de prevención.

En diciembre y enero la ciudad no ha registrado hechos graves en las orillas de los ríos, un dato no menor, si se tiene en cuenta que el último mes hubo 12 muertos en los distintos ríos, lagos y canales de agua de Neuquén y Río Negro. Tres de ellos ocurrieron el domingo en Plottier y Centenario, donde hay muchos sitios no habilitados.

Las cifras que maneja el municipio de Neuquén van a contramano de la cantidad de bañistas que visitaron los cuatro balnearios de la ciudad. En los últimos fines de semana, que son los días de mayor concurrencia, se estima que las orillas del río han concentrado en promedio unos 60.000 visitantes por jornada.

"Es un trabajo intenso que venimos haciendo desde el primero de diciembre, cuando empezó la temporada. Los guardavidas están seis horas en los balnearios y tres de esas horas están recorriendo todos los lugares para advertir a la gente", explicó el Subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén, Francisco Baggio.

El funcionario explicó que la contracara de la baja cantidad de rescates es la gran cantidad de "intervenciones" que se han generado. Este año "el operativo cuenta con 98 guardavidas desde las 10 de la mañana hasta las 21, desde el primero de diciembre hemos tenido unas 20.000 intervenciones, que nosotros las contamos cuando un guardavida tiene que advertir a alguien que está en una zona peligrosa o que se retiren del agua para evitar riesgos. La prevención es lo fundamental", indicó.

Baggio resaltó que este trabajo se comenzó a planificar en octubre, después de las elecciones por la intendencia de Neuquén y que además incluye la colaboración de la Policía y el SIEN. Además enfatizó que a diferencia de 2019, este año se amplió la cobertura y además de haber bañeros en los cuatro balnearios, dispusieron guardias preventivas en el paseo de la Isla 132 y también la zona del club BPN.

Recomendaciones

- Bañarse en zonas habilitadas y con guardavidas.

- Siempre preguntar a los bañeros cuáles son las zonas peligrosas y dónde están los pozones.

- Evitar sectores con gran correntada y remolinos.

- Concurrir a balnearios habilitados: en Neuquén capital hay cuatro, se suman uno en Plottier y otro en Centenario.