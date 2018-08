Con el asfalto, la Ruta 23 ahora es más rápida... y peligrosa

Los bomberos salen más por accidentes que por incendios

“ Este invierno nos puso a prueba . Y por más que uno sepa manejar bien, si no toma los recaudos necesarios, con nieve o hielo se hace muy difícil dominar un vehículo. Más aún si andas rápido. En los últimos meses la mayoría de las salidas que hemos tenido han sido por accidentes en la ruta: vuelcos y despistes ”, detalló. Entre junio y julio, el registro del Cuartel marca 9 salidas por emergencias viales. La mayoría de ellas, vuelcos, entre Maquinchao y Comallo, zona de influencia de los bomberos de Jacobacci.

Armengol, quien lleva 14 años como bombero voluntario en esta ciudad, admitió que cuando la ruta era de ripio, el porcentaje más alto de accidentes tenían como protagonistas a personas de otras zonas del país, pero a medida que avanzó el pavimento la tendencia se revirtió.

“Cuando el asfalto termine de unir a Jacobacci con Bariloche la situación va a ser peor porque el tráfico se va a incrementar. Necesitamos una fuerte campaña de educación vial, trabajar sobre los cuidados, que los conductores entendamos que en determinadas condiciones, como nos pasó este invierno, con nieve o hielo no se puede transitar y debemos respetar eso. Que en algún momento del año vamos a tener que utilizar cadenas, que lo aconsejable es no circular de noche, hábitos que hoy no tenemos”.

Agregó que aquellos que no tienen sus autos en condiciones deberán cumplir con las exigencias para poder circular. Hace unos meses, el municipio de Jacobacci, junto con Seguridad Vial de la provincia y el cuartel de bomberos de Jacobacci evaluaron la necesidad de un nuevo puesto caminero y de incorporar un puesto de Gendarmería para controlar el tránsito vehicular y hacer que se respeten las restricciones emitidas desde los organismos viales.