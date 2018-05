El acuerdo con el Fondo bajo la lupa de economistas de la región

“La situación parece un camino sin salida”

Pablo Ala Rue

Lic. en Economía

Exdecano y docente de la Facultad de Economía y Administración de la UNC.

Graduado en Administración Financiera del Sector Público.

Director de la filial Comahue de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP).

P- ¿Cómo ves la situación hoy tras la corrida cambiaria? R- No tengo una mirada optimista para dar. El gobierno se va entrampando en una situación de fragilidad macroeconómica creciente producto del endeudamiento que se va espiralando, las condiciones externas que empeoraron y la falta de políticas de desarrollo hacia adentro que no hacen pensar que vaya a haber un incremento de la actividad, más bien todo lo contrario. Todas las variables sugieren que vamos hacia un escenario recesivo. P- ¿Había una salida distinta al FMI y el ajuste? R- Creo que la centralidad del problema, tanto en el período anterior como en este, es la restricción externa. En el gobierno anterior se manejó mediante el cepo. Hoy la restricción sigue operando del mismo modo pero se mitigó mediante el endeudamiento. Lo que presenciamos es una entrada de divisas que, según los propios informes del BCRA, son colocadas en instrumentos financieros de mediano y corto plazo, no para inversión, y en espejo una fuga de divisas y aumento del endeudamiento. Hay una situación que parece de camino sin salida. P- ¿El cepo fue una medida más atinada? R- El cepo fue una solución de emergencia, pero que reflejaba esa escasez de divisas crónica de la Argentina. Pero en ese momento se estaba discutiendo cómo salir a través de la promoción de la inversión y sustitución de importaciones y ahora esa discusión no está presente. No hay en paralelo una percepción de cuál política económica va a mitigar este efecto, qué sectores van a traccionar las exportaciones. Entonces, tenemos un aumento del endeudamiento y empeoramiento de la cuenta corriente, el peor de los escenarios. P- ¿Qué puede pasar con el dólar y la inflación? R- El aumento del tipo de cambio ya está generando efectos inflacionarios que el gobierno subestima. Cuando aumenta el dólar, aun si la demanda está deteriorada, se traslada a precios. Claramente la inflación se va a acelerar en el corto plazo. Respecto del dólar, el espiralamiento de la tasa de interés para que las especulaciones de corto plazo se mantengan en pesos tiene un límite. Es economía no se puede sostener con esta tasa de interés.

“Hay una mirada cortoplacista en las políticas”

Norma Noya

Prof. Cs. Económicas

Contadora pública, doctora en Ciencias Económicas y magíster en Desarrollo Económico.

Especialista en Tributación.

Docente de la UNC e investigadora.

Conduce el programa “Moneda nacional” en la Radio Universidad CALF.

P- ¿Cómo se llegó a la situación de corrida cambiaria? R- Hay una cuestión bastante grave y es que no se cuidan las reservas, porque lo que hizo el gobierno nacional fue permitir a todo el mundo comprar la cantidad de dólares que cada uno quisiera. Eso hizo que las reservas cayeran. El máximo fue en este 2018, donde la pérdida fue de 7.300 millones de dólares frente a otros hitos como fueron los 5.400 millones de 2011 y los 3.900 de 2009. Y en cuanto a la economía real, cada vez exportamos menos que lo que importamos y hay un saldo negativo en la cuenta corriente. P- ¿Había otra alternativa? R- Yo creo que, dadas las circunstancias, no había otra alternativa, con lo que implica para los argentinos acudir al FMI. P- ¿El cepo cambiario fue una medida más atinada? R- Yo creo que fue una decisión atinada y lenta en el tiempo. Tendría que haber sido implementada mucho antes para regular más el mercado. De todas maneras, no se pueden comparar ambas gestiones de gobierno porque la anterior buscó el desendeudamiento y ésta es la política inversa. P- ¿Hay que ajustar o producir más? R- Para producir más tendrían que cambiar bastante las condiciones. Hoy estamos en estos carriles, donde la economía real está desfasada de la cuestión financiera monetaria. Hay que ver si el FMI envía el dinero si no se cumplen los requerimientos. No veo una salida alternativa para esta situación, en función de cómo se pusieron las cartas sobre la mesa. Dentro de un mes va a repetirse la situación del “supermartes” con la renovación de las Lebacs. Hay una mirada cortoplacista en las políticas. P-¿Qué puede pasar con el dólar y la inflación? R- Ya la suba del dólar implicó un proceso inflacionario, porque muchos de nuestros productos tienen un componente dolarizado que hace que se traslade a precios. Si el gobierno obtiene el préstamo aumentarán sus reservas y entonces va a poder regular el mercado cambiario y eso puede hacer que el dólar no suba tanto como ocurrió en estas semanas.

“Creo que el gobierno eligió la opción más barata”

Pablo Guido

Lic. en Economía

Consultor económico en Acipan.

Licenciado en Ciencia Política. Master en Economía y Administración de Empresas. Doctor en Economía.

Exdocente en UCEMA y la Universidad Católica Argentina. Exinvestigador en Fundación Atlas y Nuevas Generaciones.

P- ¿Cómo se llegó a esta situación de corrida cambiaria? R- Hay varios factores. Uno externo, que es que el gobierno de Estados Unidos subió la tasa para los bonos del Tesoro. Eso genera que dinero financiero que estaba en el mundo en otros países, se dirija allí. Y luego se juntan cuestiones locales como la aplicación del impuesto a la renta y otras de tipo fiscal y externo. Hay casi 100.000 millones de dólares que la Argentina necesita todos los años para financiar diferentes cosas. No es que no lo tengan otros países, pero comparada con otras naciones emergentes, está en una relación peor. P- ¿Había una alternativa distinta al FMI y el ajuste? R- El BCRA podría haber ofrecido más dólares, pero a costa de una pérdida de reservas mucho mayor. Se podría no haber acudido al FMI si no se necesitaba ese nivel de financiamiento, pero de un día para el otro eso no se puede hacer. El gobierno eligió, creo, la opción más barata. Qué es lo que va a pedir a cambio, no lo sabemos en la letra chica, pero uno se lo imagina: cumplimiento de metas en términos fiscales, niveles de reservas y déficit. P- ¿Qué piensa del cepo como política ante la restricción cambiaria? R- Es un control de cambio típico. Básicamente, lo que genera es un desdoblamiento del mercado, por eso empezó a existir el dólar blue. El problema es que te genera siempre una caída en las inversiones. Cuando venís a invertir a un país y no podés sacar el dinero de tu ganancia, es como decir que podés entrar al cine pero no salir. Por eso, a partir del 2011, la economía argentina se estanca durante cinco años punta a punta. La alternativa es permitir que el dólar aumente y conseguir financiamiento. Es una opción mejor, dependiendo de lo que se haga para financiarlo. P- ¿Qué pasará con el dólar y la inflación? R- La pauta de inflación era del 15%, pero llevamos casi 10 en los primeros cuatro meses. Si fuera del 1,5% mensual hasta fin de año, ya estaríamos en un 25%, igual a la del año pasado. Si supera ese porcentaje por mes, va a ser más cercana al 30%. En el caso del dólar, no descartaría que se mantenga en los niveles actuales, dependiendo del programa económico del gobierno. Lo que habría que evitar es que el dólar aumente menos que la inflación.

“Cada devaluación impacta en la remarcación”

Roberto Kozulj

Lic. en Economía

Graduado en Ciencias de la Comunicación.

Especialista y consultor en temas de energía.

Vicerrector de la sede Andina de la UNRN.

Miembro del Comité Académico de la Maestría en Política Energética y Administración de la UNC y la Fundación Bariloche.

P- ¿Por qué se produjo la crisis? R- Es imposible atribuirlo a una sola causa. La reciente crisis cambiaria refleja un resultado esperable en un contexto de deuda en dólares, cuyo destino es la colocación financiera en letras del Banco Central. Ello porque, a su vez, las Lebac fijan una tasa real de interés que, para ser baja, debe suponer simétricamente una tasa de inflación menor. Por ejemplo, si las Lebac tienen un rendimiento nominal del 30% y la inflación es del 20%, la tasa de interés real será del 10%. Para que esto funcione como rentabilidad en dólares, la tasa de devaluación no debería ser superior al 5%, si el objetivo de los inversores es obtener una rentabilidad en dólares del 5%. ¿Pero qué sucede si la inflación es del 20% y la devaluación sólo del 5%? Sucede que nuestra moneda se aprecia y por lo tanto el dólar se vuelve barato. Ello incrementa su demanda. Digamos que las devaluaciones desde 2014 a la fecha no corrigen el tipo de cambio real, porque el verdadero problema se halla en que los formadores de precios toman un dólar futuro a un valor que siempre supera al nominal. Pero lo cierto es que cada devaluación impacta en la remarcación de precios porque no es lo mismo pagar un insumo a 20 pesos por dólar que a 25. P- ¿Qué evaluación hace de la situación actual? R- Responde a un desequilibrio estructural que la Argentina padece porque no ha logrado incrementar su saldo neto favorable de divisas por falta de una política productiva más clara y equilibrada entre sectores que capturan rentas y los que verdaderamente producen. También porque hay un estéril enfrentamiento de imaginarios imposibles de concretar. P-¿Qué cabe esperar en el futuro próximo? R-Un ajuste en las cuentas públicas, porque no se está dispuesto a enfrentar el problema de fondo, en buena parte los exagerados márgenes de ganancia.

“Hay que reducir el gasto en los concejos municipales”

Daniel Mehdi

Contador público

Especialista en temas tributarios.

Fue director de Recursos Humanos del Municipio entre 1983 y 1985.

Miembro activo del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas.

Tiene publicaciones diversas sobre análisis de impuestos.

P-¿Por qué se produjo la crisis? R-Fue producto de la falta de un plan económico. El gobierno apostó a que con una buena tasa de interés la gente invertía en Lebacs. Pero todo tiene un tiempo y los inversores se pasaron al dólar. Esto no es un plan, no hay economista que lo diga. El problema central está en el déficit fiscal y el gasto público. Lo que pasó es un llamado muy fuerte de atención. Hace falta un sinceramiento, que no se hizo al inicio del gobierno. Ahora hay que hacerlo a la fuerza. Es necesario un plan en serio y ajustar el gasto público. Yo lo enfocaría en el gasto político. Reducir drásticamente los presupuestos de los concejos municipales de todo el país en un 70% como mínimo. Son estructuras muy grandes para un país que está empobrecido. El municipio y la provincia se endeudan y es un efecto cascada. Aclaro que no sería un achique en personal, hay mucho para ajustar en el nivel de funcionarios. Somos un país pobre. P-¿Qué evaluación hace de la situación actual? R-La tormenta pasó. Ahora tienen que venir los verdaderos cambios. Reestructuraron el ministerio de Economía y está bien. Otra deuda pendiente es bajar los impuestos y bajar el costo laboral para generar empleo. Creo que todo esto sirvió y ahora los cambios van en ese sentido. P-¿Qué cabe esperar en el futuro próximo? R-El Fondo Monetario Internacional va a monitorear que el dinero no sea usado en cosas superfluas. Pero todo va a depender de las decisiones internas y los ajustes que se hagan, como en una familia. Es necesario que baje la tasa, pero para eso va a hacer falta ser creíbles. La palabra crédito viene de creer. ¿Quién presta plata en estas condiciones? Nadie.

