El grave error con Yhosva Montoya en «La Voz Argentina» que podría perjudicar el futuro del programa

La Voz Argentina llegó a su fin este lunes y Yhosva Montoya se consagró campeón de la edición 2022. El final logró picos de rating y le dejó un piso considerable al estreno de Quién es la máscara, pero el manejo de la final no gustó a la audiencia y denunciaron “injusticia”.

A pesar de que una de las quejas principales tuvo que ver con la definición y la decisión del ganador, ya que el público quería que gane Ángela Navarro, el error que denuncian se centra en el manejo del final del programa tras el anuncio del campeón.

«Qué injusto que este chico no tuvo ni la oportunidad de saludar. Perdón Telefe, pero por querer meter a la familia Montaner con ‘Amén’ no hubo tiempo para el ganador, no pudo ni agradecer ¿Por qué tenemos que aguantar cuatro minutos para eso?», expresó Laura Ubfal en Gossip.

El espacio a Camilo, Evaluna y su canción y, encima, sumarle el single interpretado por todos los Montaner, generó la bronca del público porque no le permitieron al Yhosva levantar el premio ni agradecer con tiempo. Tampoco pudo lucirse Soledad, tres veces campeona del programa.

La respuesta de Marley finalizado el programa fue inmediata: “Nos tuvimos que despedir rapidísimo porque justo estaba empezando La Máscara (NdeR: el nuevo ciclo de Natalia Oreiro)”. Pero, según indicó la periodista, tuvo que ver con que el momento del final alcanzó los 19,9 puntos y pretendían dejarle ese piso al estreno.

Fuente: C5N