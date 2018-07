El hospital cabecera del norte neuquino se quedó sin ginecólogos

El director del hospital zonal “Gregorio Alvarez” de Chos Malal, Raúl Correa, puso en alerta a la justicia dado que nuevamente el centro médico se quedó sin ginecólogos. La profesional que estaba renunció y se fue y la cobertura la está realizando una médica de Zapala que viene por algunas horas y regresa a su lugar de trabajo, por lo que ante una emergencia con un embarazo o un parto, no se puede garantizar la salud de la paciente o su hijo por nacer.

El déficit de personal médico no es nuevo en la localidad y obliga, cuando no hay cobertura de ginecología, a que las pacientes sean derivadas a Zapala, Cutral Co o Neuquén, según la complejidad del caso.

De tres ginecólogos con que contaba el hospital, sólo quedó uno que se encuentra con licencia psicológica.

Se había logrado traer desde Villa La Angostura una profesional con la condición, acordada con el gobierno provincial, de que su llegada sería acompañada con el nombramiento de su pareja como chofer.

Sin embargo, el gremio se opuso terminantemente a esta situación y la ginecóloga, que estuvo trabajando durante unas semanas, terminó renunciando luego de que su pareja sufriera un infarto agudo de miocardio.

La decisión de la profesional tuvo que ver esencialmente con este problema de salud que sufrió su pareja, fomentado por la imposibilidad de ingresar a trabajar.

El director del hospital, Raúl Correa, decidió recurrir a la justicia y en una nota dirigida al fiscal Ricardo Videla puso en conocimiento la situación hospitalaria del servicio de tocoginecología y obstetricia, donde manifiesta que el mismo “se encuentra descubierto de especialistas desde el 4 de julio y por tiempo indeterminado”.

En la misiva el director del nosocomio indicó además a las autoridades judiciales, que la falta de profesionales en el área fue “informada previamente a nivel central, esto es la Subsecretaría de Salud de la provincia, con intención de cubrir dicho cargo y también por vía hospitalaria local con los hospitales que integran el sistema de salud, pero con resultados negativos”.

Correa manifestó la necesidad de poner en conocimiento a la fiscalía sobre esta crisis en desarrollo, dado que sostuvo que “no sólo afecta la asistencia a nivel local, sino que repercute en la organización de todos los hospitales de la zona y en la población en general”.

El tema es preocupante porque Chos Malal es cabecera de la zona norte, por lo que a este nosocomio se derivan pacientes de otras localidades del interior como son los provenientes de Taquimilán, Andacollo, Las Ovejas, Varvarco, Tricao Malal, Manzano Amargo y Huinganco, entre otras.

Con esta renuncia todas las localidades que derivan al hospital sólo cuentan con la médica que viene por horas por lo cual no tienen cobertura de emergencias.