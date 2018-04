La otra crisis educativa de la región: la universitaria

Desde hoy y hasta mañana los afiliados a la Asociación de Docentes de la Universidad del Comahue (ADUNC) estarán de paro en repudio a la propuesta salarial de Nación que consiste en un 15% en cuatro cuotas: 2 en abril, 2 en junio, 5 en agosto y 6 en diciembre. Esta oferta fue rechazada en la misma mesa de negociación, ya que todas las federaciones tenían el mandato de no aceptar “el techo salarial que quiere imponerle el gobierno a los gremios”, explicó la dirigente Micaela Gomiz.

Otro punto sobre el que hizo hincapié la dirigente fue el presupuestario, ya que se aseguró que la secretaria de Políticas Universitarias Danya Tavela anunció, en marzo, que no ejecutará 3.000 millones de pesos del presupuesto, como parte de una estrategia de ahorro estatal. Según Gomiz la decisión no tiene sustento legal ya que no se puede violar una ley votada en el Congreso.

Te puede interesar Nación recorta 1.200 millones del presupuesto de la UNC

“De los 103.000 millones del presupuesto universitario nacional no van a aplicar 3.000 millones y, si tenemos en cuenta que el presupuesto está compuesto en un 90% de salarios del personal, estamos hablando que en realidad ese ajuste se va a dar en el resto de las partidas que son las de funcionamiento, como comedores, becas, insumos e investigación” detalló la secretaria de ADUNC.