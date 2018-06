Los docentes rionegrinos pedirán hoy abrir las paritarias

Representantes gubernamentales y de la Unión Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) volverán a verse las caras hoy para evaluar la cuestión salarial tras la espiral inflacionaria alcista que está afectando al país.

El gremio docente pedirá formalmente la reapertura cuanto antes de la paritaria, que estaba prevista para agosto próximo. El encuentro se concretará a las 11, en la sede del Ministerio de Educación. Sin embargo, la representación docente quiere llevar las discusiones a la Secretaría de Trabajo para alcanzar acuerdos paritarios. “Suponemos que el Ministerio nos dará la posibilidad de conocer una fecha sobre cuándo será la reunión en Trabajo”, comentó a “Río Negro” la secretaria general del gremio, Patricia Cetera.

En ese marco, el gremio presentará un adelanto en los tramos -acordados en la paritaria de marzo pasado-, a la vez que la dirigente docente enumeró las justificaciones para reabrir las discusiones oficiales frente a los incrementos de tarifas de servicios públicos y de los índices inflacionarios.

Insistió en que es un “desastre” lo que “estamos viviendo” desde el punto de vista socioeconómico, a la vez que admitió que, antes de convocar a la paritaria, tendrán que consultar al Ministerio de Economía. La propuesta desde el Ejecutivo había sido del 15%, en tres tramos. El inicial retroactivo a febrero del 4,5%; en junio del 2,5% y en septiembre del 8%. En la agenda de temas que lleva la Unter figura un pedido de “blanqueo” salarial ligado a las sumas fijas no remunerativas para aquellos docentes que está próximos a jubilarse, y que requieren tener un haber definitivo una vez que entren en pasividad. Al respecto, Cetera consideró que está justificada la insistencia sobre este punto tomando en cuenta que el reclamo está relacionado con atender a unos 450 docentes sobre un total de 22.000 que tiene la Provincia con lo cual “el impacto salarial no es sustancial, y no modifica el presupuesto rionegrino”.

Días atrás, la titular de la cartera educativa Mónica Silva había asegurado que “estamos trabajando prioritariamente para el mes de agosto, pero sin desconocer el contexto actual” a la vez que se mostró dispuesta a “escuchar y tratar qué aspectos salariales podemos abordar en el mientras tanto y qué temas de política educativa deberían ser trabajados con mayor intensidad en los meses de junio y julio para presentar en la Secretaría de Estado de Trabajo”.