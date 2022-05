Majo Martino fue eliminada de «El Hotel de los Famosos» tras el duelo con Locho Loccisano

La periodista del espectáculo Majo Martino fue eliminada de «El Hotel de los Famosos», que se emite por El Trece, luego de que perdió en el duelo ante su contrincante Locho Loccisano. Al momento de la despedida expresó toda la decepción que sintió con respecto a su excompañero de trabajo Martín Salwe con quien ya había tenido varios cruces durante el transcurso del programa. .

El locutor intentó dejar atrás sus diferencias y tuvo unas palabras amigables para la ahora exparticipante. “No me quiero quedar con la imagen de acá, de nuestra relación, me quedo con todo lo anterior y no tengo ninguna duda que afuera va a ser distinto, y espero creer que vos también querés eso”, le dijo.

Esa actitud se contrastó con las actitudes que tuvo el miembro de “La Familia” durante las últimas semanas de la competencia. Por eso, Martino no aceptó ese intento por limar asperezas.

“Mirá, es la primera vez que me hablas con cariño acá adentro. Yo no sé si vos estás jugando, no lo puedo entender, creo que lo voy a entender luego, pero es la primera vez que me estás hablando desde ese lugar”, respondió Majo.

Y completó: “Las demás veces fuiste muy agresivo, innecesariamente. No me lo merezco porque lo que más me duele es que vos me conocés de verdad, y vos no eras así, no sé en qué te convertiste acá adentro, sinceramente”.

Luego de que Majo Martino hiciera su descargo, el Chino Leunis intentó ponerle paños fríos a la situación. “Bueno, ya tendrán posibilidad de encontrarse afuera”, acotó.

Sin embargo, Martín Salwe no se quedó callado y reaccionó a las frases de la periodista: “No, ya está, después de esto… Acá del hotel me voy con todo, me voy agresivo, con malicia, homofóbico, bulinero”.

Además, lamentó que la periodista actúe “en caliente”: “La gente ve todo, no hay que explicar mucho, no hay que hablar demasiado, después cada uno saca su conclusión. Quizás cuando lo veas, de esto último, te vas a arrepentir”.

Al escucharlo, ella le aclaró que se encontraba tranquila y segura de lo que estaba diciendo. “Estoy bien, y ni siquiera querría arruinar este momento tan lindo con esto, así que dejémoslo ahí y afuera, si se da, vamos a hablar”, sostuvo.

Para cerrar este tenso momento, Salwe dejó el futuro de la relación en manos de Majo. “Depende de vos, no de mí, lo que vos quieras, ahora me da igual”, concluyó.