Milei se reunió con empresarios farmacéuticos y proyectan US$ 8.000 millones para investigación clínica en Argentina

El presidente Javier Milei recibió este viernes al gemólogo Maurice Ostro y mantuvo luego una audiencia con autoridades de la Cámara de Especialidades Medicinales (CEM), quienes anunciaron una inversión proyectada de US$ 8.000 millones destinada al desarrollo de investigaciones clínicas en la Argentina.

Javier Milei sumó apoyo empresarial en Casa Rosada

El empresario y filántropo visitó la Casa Rosada para manifestar su interés por invertir en centros digitales para el procesamiento de datos, aunque aún no había confirmación oficial.

Ostro es poseedor de la gema de topacio azul más grande del mundo, que su padre halló en Minas Gerais, Brasil, y que su familia donó para ser exhibida en la Galería de Minerales en 2016.

Según establece el sitio del registro oficial de obsequios, el libertario recibió unos gemelos y una pulsera de la piedra en cuestión. El intercambio se dio en el marco del lanzamiento del Super RIGI, el nuevo régimen de incentivos para grandes inversiones.

En la misma jornada, al mediodía, Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvieron una reunión con representantes de CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales).

Del encuentro participaron el presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; el gerente general de Merck & Co., Carlos Annes; la gerente general de Roche, María Pía Orihuela; la gerente general de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el gerente general de Novartis, Francisco García; el gerente general de GlaxoSmithKline, Maximiliano Gutiérrez; la gerente general de Sanofi, Carolina López Camelo; y la gerente general de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

CAEME, que representa a las empresas farmacéuticas de innovación en el país, anunció esa inversión para el desarrollo de la investigación clínica en Argentina para posicionar al país «como un referente global en la economía del conocimiento y la ciencia médica».

Como parte de este acuerdo, CAEME promoverá que sus laboratorios asociados realicen una inversión total acumulada de US$ 8.000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años.

«Esta iniciativa busca potenciar aún más a esta actividad que hoy ya representa cerca del 50% de la inversión privada total en I+D del sector empresario argentino, generando un mayor ingreso genuino de divisas al país. De cada 10 dólares que ingresan al país para financiar actividades empresariales de I+D, 9,5 corresponden a Investigación y Desarrollo clínico. Los asociados CAEMe aportan el 95% del total de esta inversión», se detalló en un comunicado.

Actualmente, hay más de 50.000 pacientes que participan en 1.000 estudios clínicos. Solo en 2025, se aprobaron 290 nuevos estudios clínicos, un 8% más respecto del año anterior.

“Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina. No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo”, destacó Gastón Domingues Caetano, presidente de CAEME.

Estas inversiones permitirán seguir trabajando con el Ministerio de Salud para contribuir con el fortalecimiento del ecosistema de salud, contemplando estímulos a centros de investigación, la capacitación de profesionales de la salud y el impulso de la investigación en hospitales públicos.

NA