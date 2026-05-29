Siguen los batacazos en Roland Garros: João Fonseca le ganó un partidazo a Novak Djokovic

En un verdadero partidazo, João Fonseca dio un nuevo batacazo en Roland Garros al eliminar a Novak Djokovic en la tercera ronda luego de perder los dos primeros sets.

El brasilero de 19 años se impuso por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 en una batalla que duró casi cinco horas (4:53) y pasó por primera vez a octavos de final en un Grand Slam.

El torneo ya se había quedado sin Carlos Alcaraz, ausente por lesión, ni Jannik Sinner que perdió con Juan Manuel Cerúndolo después de complicaciones físicas. Con la derrota de Djokovic, el certamen perdió otro candidato.

Fonseca hizo gala de su potencia en los golpes y acertó en los momentos más difíciles. Logró desgastar al serbio y lo cerró con mucha solvencia. En el 6-5 del último, perdía 30-40 y lo dio vuelta con tres aces en un cierre notable. Ahora espera por el noruego Casper Ruud o el estadounidense Tommy Paul.