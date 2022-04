Nacha Guevara rompió el silencio y habló sobre la polémica indemnización millonaria

Luego de la polémica que se generó por la indemnización millonaria que recibirá por parte del Estado argentino por su exilio durante el gobierno de María Estela «Isabelita» Martínez de Perón, la actriz y cantante Nacha Guevara rompió el silencio y aseguró que le resultó un «shock emocional».

En dialogó con Radio Perfil, la reconocida actriz explicó: “Se me vino una película con todas las imágenes juntas. Fue un shock emocional, me puse a llorar ahí en la oficina de Derechos Humanos. Me di cuenta que era una herida que no estaba cerrada”, dijo la artista de 81 años.

Nacha aclaró que apenas firmó una notificación y advirtió que pasará un largo tiempo para cobrar los más de 11 millones de pesos. “Lo único que firmé fue una notificación, para la cual apliqué hace 22 años, así que puede pasar mucho tiempo para recibir una reparación”, explicó.

Nacha Guevara (cuyo nombre real es Clotilde Acosta) rompió el silencio sobre la millonaria indemnización que recibirá por parte del Estado argentino debido a su exilio entre 1976 y 1983, en épocas de la dictadura cívico-militar y su salida del país ante la amenaza de la Triple A.

Los recuerdos del exilio de Nacha Guevara

Al ser consultada por el motivo que la llevo a aplicar a esa reparación hace 22 años y no al momento del regreso de la democracia en el país, desarrolló: «la ley por la cual esto se aprobó no fue inmediatamente después de mi exilio. Estas cosas llevan tiempo, lo discutís con tu familia, lo hablas… No tengo respuesta para eso».

Guevara también recordó lo difícil que fue vivir en el extranjero en la época del Proceso. “Uno tiene que tirar para adelante y hacerse cargo de la situación familiar. De modo que un exilio es una muerte, aunque también puede implicar un renacer, pero ese momento no lo pude elaborar y se destapó al momento de firmar la notificación. Ahora estoy haciendo el duelo por todo lo perdido”, expresó.

Por la resolución 75/2022 firmada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, Nacha Guevara recibirá $11.466.268,80, atribuible a los 2.856 días que pasó fuera del país, entre el 3 de enero de 1976 -en esa fecha, con María Estela Martínez de Perón todavía al poder- y el 28 de octubre de 1983.