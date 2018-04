“No le hizo bien a la UNCo que el rector tomara una postura muy partidaria”

“Queremos que la Universidad siga siendo pública, gratuita, laica y cogobernada, pero que además sea de excelencia académica, fuertemente vinculada con el medio, moderna y transparente”.

Esa es la carta de presentación de Sergio Bramardi y Omar Jurgeit, quienes aspiran a convertirse en rector y vicerrector de la Universidad del Comahue.

Los exdecanos de las facultades de Ciencias Agrarias y de Derecho y Ciencias Sociales integran la fórmula de “Pluralismo e Institucionalidad”, que competirá el 19, 21 y 22 de mayo contra otros cuatro sectores, entre ellos el que proyecta la continuidad del rector, Gustavo Crisafulli.

Y desde allí partieron los candidatos en una entrevista con “Río Negro”, destacando la necesidad de revalorizar la política universitaria, luego de un período en el que -según sus conclusiones- las influencias partidarias afectaron la institucionalidad de la UNCo.

“No hizo bien que el rector tomara una postura muy partidaria y hablara en términos personales cuando es representante toda una universidad. Está perfecto que tenga una postura personal, contraria al actual gobierno nacional, porque es militante peronista, de orientación K. Pero eso lo ha llevado al plano institucional. No está trabajando con la Secretaría de Políticas Universitarias, con el Ministerio del Interior por las obras de infraestructura”, evaluó Bramardi.

P: Ustedes llegan con otras prioridades...

B: En el plano externo vamos a tomar contacto con los organismos nacionales, con los gobiernos provinciales y los municipales. En lo interno, primero que todo vamos a trabajar en la institucionalidad, porque en estos últimos cuatro años se ha terminado el debate de política universitaria. La Asamblea Universitaria debe reunirse todos los años y en esta gestión no fue convocada nunca.

P: Hicieron el lanzamiento de campaña en Roca. ¿Fue una señal hacia la integración?

B: Proponemos que los decanos junto con el rector hagan un cogobierno. Del signo que sean. Pero para trabajar por la universidad, el rector tiene que reunir al consejo de decanos al menos una o dos veces por mes. En estos cuatro años la relación ha sido personal, entonces un decano no sabe en qué trabaja el otro.

P: Promueven la acreditación de carreras, un tema muy polémico en la historia reciente de la universidad. ¿Cuáles son los argumentos?

B: Hasta hace dos meses éramos el único espacio que decía que tenemos que acreditar las carreras ante la Coneau y el Ministerio de Educación. Hay como una mística alrededor del tema, mucha resistencia en los sectores docentes y bastante más en los sectores estudiantiles, porque creen que es una interferencia externa que claudica la autonomía y la autarquía de la universidad. Creemos que el Estado, que subvenciona la universidad, tiene derecho a garantizar la calidad académica. Y de hecho la tenemos, porque en las acreditaciones a las que nos hemos sometido no ha ido excelente. Además, quienes nos evalúan no son más que profesores de otras universidades. No es alguien externo a la política universitaria.

P: ¿Cuál será el espacio que tendrán los no docentes si ganan?

J: Comahue es la primera universidad del país que los incorporó en el cogobierno. Y nosotros hacemos mucho hincapié en que la universidad tiene muchas dificultades administrativas y nos parece que en ese sector hay mucha capacidad ociosa, porque no se los consulta para que indiquen de qué manera se tienen que resolver los problemas. Esta gestión lo que ha intentado, a través de determinados beneficios individuales, es cooptar a sectores del claustro no docente. Nosotros consideramos que no hay que ir por ese lado, sino que debe darse un protagonismo concreto e inteligente, tomándolos como personas que pueden aportar a las soluciones.

Experiencia de gestión

Jurgeit destacó que “la fortaleza de nuestra fórmula es que ambos fuimos decanos -en Agrarias y Derecho- y tenemos una idea bastante clara de cuál es la situación de la universidad y de las zonas que impiden un funcionamiento institucional según lo que está previsto en el Estatuto”.

En este sentido, evaluó que “es un problema que excede a Crisafulli” porque responde a una dificultad de toda la comunidad universitaria, que ante la posibilidad de lograr consensos internos busca a alguien de afuera, sin adversarios.

“La primera experiencia fue con Rabassa y luego se dio con Crisafulli. Esa persona cae, no tiene idea de dónde está parada, y le lleva cuatro años enterarse cuáles son los problemas que tiene la universidad. Esto ha llevado, en la actual gestión, a que una universidad que tiene un presupuesto de más de 2.000 millones de pesos, que es la número 11 en el contexto de las 56 universidades argentinas, haya estado períodos muy extensos sin poder resolver cuestiones básicas como la provisión de gas del asentamiento central o en el asentamiento de Roca”, opinó el candidato a vicerrector.

Y agregó que “está naturalizado y asumido que es un tema presupuestario, que la culpa es del gobierno nacional, pero yo fui decano en otro contexto, con la presidencia de Cristina Kirchner, y la universidad tenía exactamente los mismos problemas presupuestarios que tiene hoy”.