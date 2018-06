Pesatti muy duro con Weretilneck: reclamó sinceridad y habló de “proscripción”

El vicegobernador, Pedro Pesatti, plantó bandera esta mañana y expuso crudamente las diferencias con el gobernador, Alberto Weretilneck y su entorno, de cara al proceso electoral del 2019.

“Me suena a proceso proscriptivo” dijo el presidente de la Legislatura cuando se refirió al criterio de selección que asoma para la fórmula de Juntos Somos Río Negro. También habló de “deslealtad” y anticipó que si el oficialismo rionegrino se acerca al macrismo, “veré lo que hago, pero no me voy a ir a mi casa”.

Allí Pesatti ratificó que una alianza electoral con Cambiemos “sería el peor error”, porque “no hay nada hay más alejado de lo que Juntos debe expresar que lo que expresa el gobierno de Macri”.

De todas maneras, la mayor molestia del vicegobernador tiene que ver con el perfil trazado por Weretilneck esta semana -en el mismo programa radial- sobre el candidato de Juntos, destacando que debe tener gestión ejecutiva para mostrar.

“Yo estoy cumpliendo con los compromisos establecidos por la mesa de conducción de Juntos. Allí se estableció un contrato: el gobernador no va a tener candidatos. Dijo que no quería cometer el error que cometió el año pasado. Allí también se dijo que los que quieren ser candidatos, tenían que expresarlo. Yo hice y cumplí exactamente ese contrato. Y lo que espero es que se respete”, planteó.

Luego de ratificar que el diálogo político con Weretilneck está cortado, Pesatti insistió en que “no me gusta enterarme por la radio o leyendo el diario de cosas que hay que decirlas mano a mano, hablando con absoluta sinceridad”.

“Hablar de criterios de selección implica que unos pueden y otros no. Hablan del eje Alto Valle-Bariloche, de haber cumplido un cargo ejecutivo... yo les podría decir que para ser candidato a gobernador tiene que haber sido antes vicegobernador”, avanzó luego el dirigente de origen peronista.

Por eso reclamó: “Yo prefiero que los criterios sean políticos. Que lo digan. Que digan “Pedro Pesatti no puede ser candidato a gobernador porque no nos sirve, porque es un hombre que expresa ideas que no tienen ningún punto de conexión con el macrismo y como probablemente queremos tener el día de mañana un acuerdo con el macrismo, con Pesatti no podemos. Entonces eso yo lo puedo entender mucho mejor”.