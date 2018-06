Siguen los problemas en las escuelas del norte neuquino

Dos escuelas del norte neuquino están padeciendo problemas que impiden su normal funcionamiento: en la Escuela Especial 11 de Chos Malal la negativa de un chofer a volver a sus funciones luego de un sumario administrativo mantiene sin transporte a niños con trastornos motores múltiples desde agosto del año pasado, mientras que el Jardín de Infantes 54 de Las Ovejas se encuentra sin clases por problemas eléctricos, de calefacción y con las aberturas, y no pueden utilizar el patio por obras inconclusas.

En la Escuela Especial 11 los niños del turno tarde no cuentan desde el año pasado con el servicio de transporte lo cual se transforma en un duro revés para la comunidad educativa.

En este establecimiento el chofer del turno tarde tenía un sumario administrativo que, luego de una investigación, tuvo dictamen favorable siendo sobreseído y además se levantó la separación del cargo que pesaba sobre él. Pero el empleado continúa prestando funciones en el Distrito Educativo V y no ha retomado sus actividades como chofer en la escuela especial.

La situación afecta a los alumnos del turno tarde del establecimiento educativo, dado que no todos los padres tienen los medios para trasladar a sus hijos a la escuela.

Pero ese no es el único problema en la Escuela Especial 11, dado que el transporte no cuenta con la verificación técnica y recién la semana pasada recibieron la partida para concretarla.

El Jardín de Infantes 54 de Las Ovejas no tuvo clases durante toda la semana pasada debido a problemas eléctricos que afectaron también el sistema de calefacción, situación que perjudica a 57 niños de las salas de 3,4 y 5 años.

La directora del establecimiento, Silvina Pérez, indicó que los problemas eléctricos vienen desde hace tiempo, pese a que el edificio fue inaugurado el año pasado. Este inconveniente también generó problemas en el sistema de calefacción.

La directora explicó que la escuela no tiene descarga a tierra, las cajas eléctrica tienen 5 amperes cuando debieran tener 15, las aberturas no tienen marco y ponen en peligro la estabilidad y el patio exterior no se ha podido utilizar porque no se reemplazaron los portones, y los gaviones para que no ceda el terreno no fueron culminados, aunque ya está la partida presupuestaria para la obra.

Pérez se reunió con el intendente Vicente Godoy para acordar los trabajos necesarios para garantizar las clases y un técnico electricista ya se encuentra trabajando en la escuela para poder reanudar las clases. También se acordó que durante el receso escolar se concretarán trabajos de cambio de bombas y cañerías para la calefacción y otros trabajos que permitan garantizar las clases para el segundo semestre.