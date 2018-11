Ya no recibir fondos del Estado: así opinó la iglesia católica en Río Negro

Ricardo Modarelli | Párroco Los Menucos

“Yo soy partidario de que tiene que haber una separación Iglesia - Estado”, dijo el sacerdote, para quien el artículo 2 de la Constitución “se tiene que borrar”.

“Ahí a nosotros nos va a tener que dar la posibilidad de ver cómo generamos los recursos (...) que aquellas comunidades que tienen, acompañen y ayuden a las que menos tienen, eso en la realidad no se ve y creo que deben ser muy pocos los obispos que deben ser conscientes de que a veces los curas no sabemos de donde generar el mango”.

“Yo tengo que laburar (es profesor de Nivel Medio) y me encanta, me encanta por qué, porque a mí el hecho de trabajar me hace aterrizar, me hace tener mucho sentido común en cuanto de ver cómo vive la gente”.