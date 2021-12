Regresa el Club del Vinilo, el encuentro retro de la música de Neuquén

El “Club del Vinilo” volverá al ruedo después del receso por pandemia y lo hará en el Paseo de la Costa, con invitados de Buenos Aires, Córdoba y de Bahía Blanca.

Se hacen llamar el club de vinilomaníacos o Ring Wear Club, con tres ediciones anteriores de ferias en Neuquén.

Esta cuarta edición de la feria de discos y cassettes -todo en audio vintage- será en el Paseo de la Costa, el 11 y 12 de diciembre.



Son Alejandro “Carpo” Salotto, Omar “Pato” Sparza, Juan Ricotto y Carlos Nicolini con una invitación diferente para el próximo fin de semana, a partir de las 16 y hasta las 23 a la vera del río Limay, bajo los gacebos de los feriantes.

“Convocamos a los amantes del sonido analógico y básicamente a escuchar música”, dijo el Carpo Salotto en la presentación de la nueva edición de coleccionistas de discos y cassettes.



La compra y venta se combina con la exposición, y por qué no, con el canje de ediciones exclusivas, en buen estado, que se pueden oír en los viejos equipos.



El que tiene un viejo cassette y no tiene dónde escuchar es posible que encuentre en esta feria, los tradicionales equipos doble casseteras o equipos en buen estado de reproducción de sonido analógico.

“Y si no hay, o no encuentra en el momento de la visita a la feria, seguro que se va a encontrar con el contacto de dónde poder comprar o lograr ese equipo que anda buscando para escuchar su colección de discos y cassetes”, explicaron los organizadores.



El objetivo será volver a juntarse luego de 2 años de restricciones en los que no se pudo organizar eventos ni coordinar ferias debido a las diversas medidas que se establecieron para evitar la transmisión del coronavirus.



Con la baja de transmisibilidad y una vacunación extendida, los encuentros al aire libre están autorizados con protocolos de uso de barbijo, distanciamientos y la posibilidad de viajar entre ciudades o regiones, algo complejo para un encuentro por fuera del Alto Valle hace un año atrás.



“Está comprometida más de una docena de expositores, a pesar de que muchos se bajaron por imprevistos de la pandemia, pero hasta último momento en la última semana, hay chances para que reserven su stand si así lo quieren”, dijo Esparza.



Están confirmados expositores de vinilo de Cinco Saltos, Roca, Cipolletti, Neuquén capital, Sierra de la Ventana, Bahía Blanca y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Somos un grupo de personas que nos juntamos para escuchar música, generalmente rock, hablamos de los discos y disfrutamos con algo para tomar o comer; con intercambio de ideas , de datos y anécdotas”, explicaron.