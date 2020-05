Renacen los exabruptos contra medios críticos al gobierno

Se siente nuevamente la presión hacia el partido gobernante para que arremeta contra los medios de comunicación críticos.

El exponente más claro en las últimas horas fue el exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien cargó contra los "medios monopólicos" por “usurpar la función de los partidos políticos, bloquear los debates más fundamentales en materia de institucionalidad en la Argentina y terminar funcionando como los únicos creadores de realidad con un sesgo totalitario”. Para que no queden dudas de la orientación de sus palabras remató: "Si no nos sacamos eso de encima, nuestra democracia plural no es democracia plural". Fue el propio exjuez quien calificó de “gente descerebrada” a quienes se manifestaron el lunes pasado en Plaza de Mayo para reclamar una flexibilización de la por el coronavirus.

Antes, el militante kirchnerista -humorista- Dady Brieva usó su programa de radio para lanzar a borbotones su pensamiento de intervenir medios y censurar periodistas: Vos (por Alberto Fernández) fuiste elegido, amigo, vos sos el responsable; sé que estás haciendo muchas cosas y todos los dirigentes están haciendo muchas cosas, pero no se puede más”. Stornelli sigue trabajando, los tipos se van... ¿hay posibilidades de investigarlo? Los periodistas siguen hablando como si nada ocurriera. Tiran piedras, tiran piedras, tiran piedras...” (…) “Tenés que hacerte responsable”, le exigió al presidente. Impaciente, vociferó: "Sí o sí vamos a ser Venezuela, sí o sí tenemos que ser populismo. Empecemos ahora y terminemos con esta agónica espera".

Ya a fines del año pasado venían expresándose voces que pedían revisar el rol del periodismo. El mismo Brieva -ex Midachi- había impulsado en noviembre una especie de Conadep del periodismo. El escritor y periodista Mempo Giardinelli lo avaló: “Dady dio en el blanco”. Para entonces Zaffaroni venía hablando de la necesidad de reinstalar una Ley de Medios. La periodista Gisela Marziotta se pronunció en igual línea pero luego se desdijo. El periodista especializado en chismes del espectáculo, Jorge Rial se manifestaba por "hacer una revisión del periodismo en estos cuatro años” (los del macrismo). Y el gremialista Hugo Moyano, molesto por las investigaciones que hacía en su programa el periodista Luis Majul decía entonces: “Han hecho mucho daño. No puede ser gratis que les manden a decir y no pase nada”.