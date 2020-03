Después de la suspensión del pasado lunes y en forma virtual debido a la pandemia del Coronavirus, Renault presentó el equipo oficial de Súper TC2000, con miras al próximo cerrtamen, que después de psotergar el estreno el domingo en el autódromo Oscar Cabalén, de Alta Gracia, no tiene definido su comienzo.



El equipo Renault asumió el desafío de retener el triple título de pilotos, marcas y equipos que logró en los últimos tres certámenes



Esta mañana, en una presentación virtual, Renault Sport Argentina confirmó que los pilotos que defenderán al Rombo serán el campeón Leonel Pernía; Facundo Ardusso, dueño de los títulos 2017 y 2018; Matías Milla, y el ingresado Tomás Gagliardi Genné, quienes estarán manejando los renovados Fluence GT ante las nuevas reglas técnicas de la especialidad.



El equipo mantuvo la misma estructura ganadora con mínimos cambios, bajo la dirección deportiva de Miguel Á. Guerra y con la gestión técnica del Ambrogio Racing.



Para Pernía será su primera defensa del título que se le escapó varias veces y que finalmente concretó el año ùltimo, en Centenario.



“Llego muy bien al inicio del certamen. Ess determinante ganar la primera prueba, por muchos factores. Triunfé en las dos primeras fechas de 2019, creo fue decisivo para la consagración final y para dejar un mensaje claro puertas adentro. Estaba fuerte y dispuesto a dejar todo. Yo llegué a donde quería”, afirmó quien llevará estampado el 1 junto a la Escarapela Argentina en su Fluence GT.



Presentaron al nuevo auto del equipo Renault. Gentileza.

Milla continuará en el equipo con el cual celebró su triunfo el año anterior en el exigente autódromo El Zonda, de San Juan.



“Será un año muy difícil, con cambios reglamentarios que, me parece, serán para bien. Los autos son más lindos y, dinámicamente, más parecidos a los que manejamos hasta 2018. Eso implica que serán mucho más rápidos y bajarán los tiempos de vuelta”. Facundo Ardusso sueña con lograr su tercer título y volver a reinar en el Súper TC 2000.

Comentó que “este año voy a manejar un auto muy distinto, más rápido, con más carga aerodinámica. Por mis características soy de adaptarme sin problmas a lo nuevo y confío en ser veloz desde el primer día. En este receso trabajé mucho en la puesta a punto física y llego de la mejor forma”.



Gagliardi Genné se sumó a la escudería campeona con lógicas expectativas. “Sin dudas, es un paso muy importante en mi campaña. En 2019 completé mi primera temporada en el STC2000 y vengo en una línea de aprendizaje muy intensa: desde el TC 2000”, destacó en la presentación virtual.