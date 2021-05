Restricciones: empleados de comercio de Neuquén denuncian que los obligan a trabajar

Pese a las nuevas restricciones hubo en la ciudad de Neuquén varios comercios de rubros no esenciales que abrieron sus puertas y gastronómicos que atendieron en sus locales. Desde el Centro Empleados de Comercio (CEC) denunciaron que recibieron muchas llamadas por casos de trabajadores que fueron obligados a ir a desempeñar su tarea siendo que pertenecían a rubros con la prohibición de abrir hasta el 30 de mayo. Pidieron mayor control y que no se exponga a los trabajadores.

"A los convocantes de esta rebeldía, esta desobediencia es matar gente, esto es así. No saber interpretar un decreto es muy penoso. La letra es clara y precisa", sostuvo Ramón Fernández, secretario gremial del CEC.

En declaraciones al programa Vos a Diario, de RN RADIO (89.3), Fernández dijo que estos días recibieron muchos llamados de empleados que se desempeñan en rubros no esenciales, que les comentaron que "los intiman a que vayan a trabajar, que le van a descontar los días sino".

El dirigente gremial dijo que en un contexto con gran cantidad de contagios, sin camas de terapia intensiva disponibles, y hasta con niños con respiradores "llamar a la desobediencia es prácticamente un delito penal y se juega con la vida de la gente".

Responsabilizó en gran parte de lo que está ocurriendo a las autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de las restricciones.

"Acá lo que está fallando es el control. Hay políticos jugando a la política con esto. Hay comerciantes jugando con la vida de la gente. De esta situación económica no se va a salir de tres-cuatro días post 25 de mes donde la gente no tiene plata", manifestó Fernández.

Sin precisar nombres dijo que su crítica va dirigida a nivel local y también nacional.

"Nosotros como entidad sindical podemos denunciar, pero si los organismos competentes no actúan como tal uno se está dando cuenta tal vez que le está quedando cómodo hacer la vista gorda. Se acercan las elecciones", opinó.

También diferenció entre comerciantes y empresarios. "El empresario acata las medidas. Al comerciante lo único que le importa es la recaudación al final del día", afirmó.

Sus críticas también las dirigió a los clientes que van a los locales que según los decretos vigentes deberían permanecer con sus puertas cerradas. "La irresponsabilidad no es solo de aquellos que abren las puertas, sino también de los que van a comprar", señaló.

Por último, Ramón Fernández mencionó el conflicto que atraviesan los empleados de Garbarino, que desde hace un año y medio vienen cobrando irregularmente. "Les falta cobrar más del 50% del mes de abril", indicó.

Y agregó: "Los compañeros siguen cobrando mal. La empresa no está cumpliendo como corresponde. Los poderosos también son cuidados. Esta empresa no paga aportes, obra social pero son los grandes contribuyentes. y todavía el Ministerio de Trabajo de Nación no ha hecho nada para revertir esto".