Pocos cumplen las restricciones en Neuquén: hay comercios abiertos y movimiento normal

Un día normal en una realidad crítica se está viviendo en Neuquén. Este miércoles es el primer día hábil con restricciones, pero el confinamiento no se ve en las calles. Los comercios de todos los rubros abrieron sus puertas y los gastronómicos sacaron sus mesas. Además, el movimiento de peatones en intenso en el centro y los colectivos muestran una alta ocupación.

Hasta este domingo, 31 de mayo, siguen vigentes las restricciones decretadas por la situación epidemiológica con la intención de reducir la circulación. La adhesión de Neuquén fue anunciada al sábado al mediodía, lo que generó confusión ese mismo día. Con el domingo y los días de feriado se esperaba que la circulación disminuya como suele ocurrir en estas condiciones, pero los comerciantes ya empezaron a mostrar su oposición.

El domingo y el lunes, una confitería cortó la calle Leloir y atendió a sus clientes en la calle. Luego, los "Comerciantes Unidos de Neuquén", el grupo que se formó por fuera de la Cámara de Comercio (Acipan) anunciaron que los gastronómicos podían volver a trabajar con el 30% de aforo. Explicaron que no se trataba de un acuerdo oficial, sino "de palabra" con el Municipio.

Luego, los "Comerciantes" anunciaron que mantendrían sus puertas abiertas en señal de rechazo. "La mejor protesta es resistiendo, tal cual se hizo en café store, frente al consejo deliberante, con esa lucha, se consiguió que pueden seguir trabajando!!!", afirmaron.

El panorama de esta mañana muestra que fueron muchos los comerciantes que pensaron igual. Tiendas de ropa, mueblerías y más rubros trabajaban como un día normal a pesar de no pertenecer a los esenciales, que sí tenían permitido abrir. Lo mismo pasó con los gastronómicos, que solo podían atender en la puerta (take away) o delivery, pero dispusieron sus mesas para recibir clientes en el lugar.

RÍO NEGRO consultó al Municipio si se realizarían controles o alguna acción directa en estos comercios que incumplen las restricciones, pero, hasta el momento, no obtuvo respuesta. Anteriormente se recordó que la Policía debe realizar los controles y que "las medidas en la ciudad se tomaron gracias al acuerdo con comerciantes".

En forma paralela a los comercios, el movimiento de la calle era el mismo que cualquier día hábil, aunque solo deberían estar circulando quienes cumplan tareas esenciales. Lo mismo se vio en los colectivos, sobre los que se informaron controles en estos días, porque no los deberían poder usar quienes no tiene habilitación.

“Identificamos no solamente los comercios que se encuentran violando los horarios de funcionamiento, sino también a aquellas personas que acuden a esos lugares de comercio y transitan en horarios no permitidos”, reconoció ayer la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, a la vez que anunció que se reforzarán los controles después de las 18, horario de restricción de circulación.

El centro de Neuquén se veía como una mañana normal, sin confinamiento. (Yamil Regules).-