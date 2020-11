Retirados de la Policía llevaron su reclamo a las puertas de la Anses Viedma

Un importante grupo de jubilados, retirados y pensionados de la Policía de Río Negro marcharon en Viedma en reclamo de la suma de cinco mil pesos que se les adeuda desde 2018.

El reclamo tuvo como puntos centrales la Casa de Gobierno y la delegación de la Anses, donde fueron recibidos por la titular local del organismo, Evelyn Rousiot.

Rubén Calvo, uno de los referentes del sector, recordó que el reclamo se inicó en 2018 y "luego del encuentro virtual que tuvimos con la gobernadora Arabela Carreras ella aceptó esa deuda y el compromiso de pago, pero todavía no está en los bolsillos de los retirados. Estamos en noviembre, Anses está cerrando las liquidaciones de enero y todavía no tenemos fecha de cobro" señaló.

La movilización de este martes tuvo dos puntos centrales: "el cobro de esos cinco mil pesos y la movilidad de nuestra jubilación que fue decretada en septiembre de este año. Nos movilizamos para poder cobrar en enero la movilidad".

Calvo explicó que "esos cinco mil son de diciembre de 2018, el gobierno provincial otorgó sumas remunerativas, pero por única vez, y el Anses no lo reconoce, no lo cobramos y llevamos reclamando dos años, la provincia lo reconoció pero todavía no se hizo efectivo".

Rousiot recibió el petitorio en la puerta de la Anses. Foto: Marcelo Ochoa

El sector integra una mesa de diálogo en la provincia, "pero ese diálogo no está teniendo los resultados concretos, en la mesa nos aceptan los reclamos pero después se olvidan de las soluciones" dijo Calvo y agregó que "hay una burocracia muy grande en nuestro trámite administrativo".

También contó que "desde marzo hemos tenido más de 70 fallecidos y ninguno pudo cobrar todavía su pensión y solo algunos han podido cobrar alguna ayuda económica en la provincia" y explicó que "hoy el tiempo que se tarda en cobrar una pensión es de un año y medio, es muchísimo tiempo para nuestro sector, además hoy tenemos los salarios más bajos de la administración pública, no estamos hablando de sueldos de 200.000 pesos, tenemos pensionadas que están por debajo de la indigencia, por debajo de los 10.000 pesos, hay situaciones críticas" y "las administraciones, tanto provincial como nacional, demoran un año y medio en acompañar a esas pensionadas".

Sobre la reunión del próximo jueves entre la gobernadora Carreras y Fernanda Raverta, titular nacional de Anses, indicó que "esperamos que sea un antes y un después y anhelamos que no sea sólo una foto, porque después tenemos que trabajar, sólo hace falta un trabajo consensuado, donde todos estemos en una mesa y podamos lograr algún diagnóstico y también la respuesta".

Recalcó que "el representante en el Ministerio de Seguridad poco hace en su función" y "nosotros no tenemos más tiempo".

Agregó que "algunos nos ven como enemigos políticos pero nada más lejos de esa situación, estamos movilizados por intereses del conjunto, estas situaciones ameritan la intervención de las máximas autoridades, como va a ocurrir el jueves, pero tenemos un problema de representación a nivel nacional".

Sobre el organismo nacional fue tajante: "Tienen que entender que Río Negro es parte de la Argentina, somos ciudadanos ronegrinos, argentinos y patagónicos. Anses en capital federal nos ignora" y puso como ejemplo que "hoy se necesita sólo una firma para que la gente que hace liquidaciones pueda cargar en el sueldo de diciembre y esa firma no la pudieron conseguir los funcionarios que están en la provincia".