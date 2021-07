Ricardo López Murphy negó la cifra de 30.000 desaparecidos

El precandidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, negó ayer la cifra de desaparecidos durante la última dictadura cívico militar durante una entrevista televisiva en el marco de la campaña electoral.

El economista aludió los dichos de Darío Lopérfido en enero pasado sobre la cifra. "No hay 30 mil desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Meijide y lo que dijo Darío Lopérfido, lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, creo que el número oficial es el que corresponde a documentos emanados de la Procuración, del ministerio de Justicia, de la Conadep. No hay secretos ahí".

El ex ministro de Economía forma parte de la interna de Juntos por el Cambios (JxC), contra María Eugenia Vidal, sostuvo que el número "se originó para llamar la atención de los europeos, en el proceso del terrible conflicto interno que vivimos".

“Yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número fue artificialmente inflado. Si son 30.000 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad”, agregó.

Menem "hizo una ley para compensar a los que habían sufrido persecución", recordó. "Lo que yo siempre dije es que tenía que haber una ley pareja para los que sufrieron la agresión terrorista. Por ejemplo, los soldados conscriptos que defendieron en Formosa valientemente el regimiento ante el ataque de las fuerzas subversivas”, acotó.

Por último, respecto a la campaña política y a las diversas visiones de los frentes políticos sobre este tema, cerró: “Yo no tengo ganas de discutir los episodios de los 70, pero si nos obligan lo haremos. Tenemos que hacernos cargo, no tenemos que estar escondidos. Lo que creo lo creí en el pasado, lo creo ahora y lo creeré en el futuro”.