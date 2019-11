Ricardo Negri: “Los acuerdos sanitarios se firman para ser cumplidos”

Cerca del 30% de la pera del Valle se destina al mercado brasileño

El titular del Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Ricardo Negri, se mostró muy firme a la hora de evaluar la posibilidad de flexibilizar el acuerdo sanitario para exportar peras y manzanas a Brasil, firmado luego del cierre de frontera de ese país por la presencia de larvas vivas de carpocapsa en la fruta que llegaba desde el Valle de Río Negro y Neuquén. “Los acuerdos están para ser cumplidos”, sentenció.

A continuación, se detalla parte de la conversación mantenida con el funcionario nacional.

-Pregunta: ¿Se puede flexibilizar el protocolo de exportación de pomáceas con Brasil?

-Respuesta: El Senasa tiene dos funciones importantes e indelegables: cuidar la sanidad del ecosistema y la inocuidad de lo que se produce y consume. Cuando exportamos a Brasil, y está el sello del Senasa, ese producto que va en la caja tiene garantizados estos dos requisitos. Con Brasil empezó siendo un año muy malo, pero pudimos recomponer la confianza rápidamente.

Trabajamos para aquellos que hacen las cosas bien buscando que les vaya mejor. Hay algunos empresarios que no están focalizados en resolver los problemas, sino en seguir arrastrándolos". Ricardo Negri, titular del Senasa

-P: Algunos empresarios insisten que es un protocolo muy estricto...

-R: Pero el acuerdo que firmamos implica compromisos para poder seguir exportando, compromisos del Senasa y del sector privado que se adhiere al protocolo. Nosotros vamos a respaldar a aquellos que solo cumplan con el protocolo. Esto es lo que se firmó y lo que se debe cumplir.

-P: ¿Qué consejo le daría al sector privado?

-R: La actividad viene arrastrando problemas estructurales serios. Las hectáreas abandonadas es un problema y la crisis económica de sector también lo es. Pero nuestra función es venderle a Brasil en las condiciones que se firmaron. Acá solo entran los que hacen las cosas bien. Los que hacen las cosas mal, quedan afuera. Trabajamos para aquellos que hacen las cosas bien buscando que les vaya mejor. Hay mucho empleo que dependen de las exportaciones a Brasil y no es lo mismo hacer las cosas bien que hacer las cosas mal. Hay algunos empresarios que no están focalizados en resolver los problemas, sino en seguir arrastrándolos.

-P: ¿Va a haber un relanzamiento del Plan Nacional para el control de la carpocapsa?

-R: Hay un cambio de gobierno en el medio por lo que en este momento no está claro si existen posibilidades para ello. Pero si puedo decir que fue mucho más efectivo cuando trabajamos en forma conjunta el sector público y el privado para resolver este problema. Cuando los hicimos por separado, aparecieron las complicaciones. Si no nos ponemos de acuerdo entre lo público y lo privado nos gana la carpocapsa y eso fue lo que paso. Lo que tenemos que buscar son soluciones, no culpables. Entonces el problema sanitario del Valle es grave, pero manejable en la medida de que estemos todos de acuerdo en encontrar un norte. En la medida que no estemos todos de acuerdo y nos mentimos en la cara, la carpocapsa gana. Y si lo hace, nosotros perdemos mercados, confianza en el mundo y puestos de trabajo. Es muy duro para un productor que hace las cosas bien cuando tiene otro al lado que hace las cosas mal. Le genera un daño tremendo y mucha impotencia.

La carpocapsa está generando enormes pérdidas en la fruticultura regional.

-P: ¿Qué pasó con la visita de China por el tema cuarentenario de cerezas?

-R: Tienen fecha los funcionarios chinos, pero no tienen el pasaporte. Estamos en contacto permanente. Cuando obtengan la autorización del gobierno chino para venir comenzaremos las negociaciones.

-P: ¿Aprobarán el nuevo protocolo?

-R: El objetivo que la comisión que venga al país tenga la potestad de definir rápidamente el nuevo acuerdo. La última vez fue así. Acordamos y en forma paralela estábamos cerrando los contenedores para enviarlos al mercado. Mi expectativa es que ahora esto se repita…pero bueno, no lo asegurar que así va a suceder. La confianza de ellos la tenemos.

Carne patagónica a Estados Unidos

El mercado con hueso de EE.UU. sigue cerrado para las exportaciones de nuestra región. Sobre este tema, así se expresó Ricardo Negri al ser consultado.

-P: ¿Cómo están las negociaciones por la carne patagónica con hueso al mercado de EE.UU.?

-R: En este caso está firmado el protocolo comercial. Estamos esperando el reconocimiento del gobierno de Estado Unidos para la Patagonia completa, tal como lo hemos logrado para los mercados de japón y la Unión Europea. Las autoridades norteamericanas tienen toda la información técnica para contestar. La pelota está en el campo de ellos. Una vez autorizado, Río Negro y Neuquén podrán exportar carne con hueso hacia EE.UU.

Fridevi es el único frigorífico de Río Negro que está autorizado para exportar a la UE.

-P: ¿Hay diferencia de precios interesante en este mercado?

-R: Los precios en este mercado son más parejos, entre lo que es el circuito aftósico y no aftósico, respecto de otros mercados. Pero los productores de la región de la Patagonia podrán colocar su oferta en nichos bien definidos sobre los que encontrarán precios por encima de la media del mercado norteamericano.

-P: Por más que sea un nicho, ¿lo considera importante para la región?

-R: Por supuesto. Pero a mí también lo que me mueve, más allá del asado de costilla, es la carne de cordero. Hay que generar volumen y calidad. El hecho de tener un mercado abierto de estas características es una enorme oportunidad para esta región. La marca Patagonia en Estados Unidos tiene un valor deferencial importante.