Ricardo Portone: a 22 años de su desaparición

María Rosa Schvedt (56) recuerda ese día como si fuera ayer. Su marido, Ricardo Portone, la llamó por teléfono desde General Roca y le dijo que en unos minutos más llegaría a Regina para tomarse unos mates con ella.

Desde ese 19 de noviembre de 1999, nada más se supo del gestor quien había ido a la delegación de AFIP-DGI -en Neuquén– a denunciar la venta de facturas apócrifas a distintas empresas de la región.

Días después, su auto fue encontrado en Cipolletti, con los documentos y efectos personales pero nada más se supo de su paradero. Desde ese momento se inició una causa judicial y una búsqueda que -22 años después- no arrojó ningún resultado.

Para su esposa han sido años durísimos donde padeció no sólo la falta de accionar de la Justicia sino también una lucha que por momentos fue solitaria y sin el respaldo de las instituciones que debían investigar y acompañar a las víctimas; en este caso ella y sus hijos.

“Siento angustia, impotencia, mucha impotencia. Tantos años y la nada misma. Yo creo que no está con vida. Una desaparición perfecta no existe y la Justicia no trabajó bien tampoco”, contó María Rosa en diálogo con LA COMUNA.

Y aclaró que a pesar del tiempo transcurrido sigue luchando para saber qué sucedió y cómo ocurrió la desaparición de Ricardo.

Hoy sus hijos tienen 25, 34 y 35 años y han tenido que crecer con la incertidumbre de saber que su papá ya nunca más volverá a casa. “Toda una familia arruinada y esa incertidumbre por su desaparición. No saben lo que es vivir con esa sensación. Sólo una persona que lo padeció puede explicarlo”, dijo María Rosa quien recordó que los padres de Ricardo murieron sin saber lo que había sucedido con su hijo.

Y aclaró que existió una “mala investigación”. “Trabajé junto con la policía y la brigada de Investigaciones. Hay cosas que no se hicieron en su momento. Hay cosas que se hicieron muy mal”, dijo y apuntó a distintos hechos ocurridos durante el proceso que encaró quien por ese entonces era Juez de Instrucción, Emilio Stadler.

Una respuesta

Hace unos años la causa prescribió. “Y me declararon viuda”, explicó María Rosa. “Es raro, nada me termina de cerrar. Quiero saber qué pasó, por qué todo quedó impune. Duele y la Justicia no hizo lo que tenía que hacer. Quiero una respuesta, la necesito”, aclaró.

Denuncia y desaparición

19-11-1999 – Ricardo Portone salió de su casa en Villa Regina con dirección a la delegación de AFIP-DGI, en Neuquén. El objetivo fue denunciar a grandes empresas de la región por la venta de facturas apócrifas.

Entre las 19:30 y las 20:30 horas se contactó con su esposa desde un teléfono celular desde General Roca. “Poné la pava que ya llego para tomar unos mates”, fue el pedido que le realizó a María Rosa Schvedt.

23-11-1999 La policía, luego de varios rastrillajes, encontró su auto -un Fiat Duna- en la ciudad de Cipolletti. Tenía toda la documentación en su interior y habían borrado todas las huellas.