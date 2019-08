Riesgo país récord: arriba de los 2.000 puntos ¿qué significa eso?

La incertidumbre financiera que afectó a las acciones argentinas en todos los mercados y a los bonos argentinos en forma particular, impulsaron el índice medido por la banca JP Morgan (riesgo país) un 10,2% interdiario hasta 2.001 puntos básicos, el mayor nivel desde noviembre de 2008.

La huida de los inversores hacia el dólar fue otra de las características de la jornada. El Banco Central (BCRA) inyectó, para intentar calmar la plaza, más de 300 millones de dólares de sus reservas. Pese a ello, el dólar subió más de un peso para terminar en 58 pesos.

La suba del riesgo país no hace más que reflejar las altas posibilidades de entrar en default que tiene la Argentina. Las dudas de que lleguen los 5.700 millones de dólares del FMI al país pusieron al desnudo la fragilidad del sistema financiero local. Sin esta reserva de dinero, que debería ingresar a mediado del mes que viene, el gobierno no podría hacer frente a sus compromisos de deuda pública que vencen antes del 10 de diciembre.

Frente a este escenario, la mayor parte de los inversores tienden a desprenderse de los activos argentinos y esto dispara el riesgo país.

Los más de 2.000 puntos básicos del riesgo país significa que cualquier empresa de la Argentina o el mismo gobierno, si sale al mercado voluntario de deuda deberá agregar a la tasa existente 20 puntos más, por el riesgo que presentan. Por ejemplo, si para salir al mercado internacional de crédito Brasil paga hoy una tasa del 5% anual, la Argentina debería abonar 25% anual. Un valor incompatible para cualquier economía, de allí que se dice que el mercado de deuda está cerrado para el país.

Impacto al bolsillo

En la medida que crece el riesgo país, la toma de crédito local se encarecen y todos aquellos que ya tomaron préstamos verán que sus cuotas aumentan sensiblemente.

En la Argentina el crédito interno está cortado desde hace ya varios meses, después de que el gobierno convalidó tasas activas por encima del 70% con las Letras de Liquidez (Leliq). Por lo tanto, la sobre tasa que refleja el riesgo país suma más incertidumbre en el mercado financiero.

Bancos y entidades financieras deberían buscar la forma de refinanciar los créditos ya otorgados para que no comience a subir la morosidad dentro del sistema, lo que complicaría aún más este escenario. No hay que descartar también que las tarjetas de crédito incrementen en los próximos días la tasa de interés, por lo que es aconsejable no pagar el mínimo del saldo sino cancelar la totalidad de la deuda que se contraiga con el plástico.